Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La única aspirante a gestionar la estación busesLicitaciones desiertas en GaliciaEl proyecto ecológico que transforma escamas en baldosasLa masonería en A CoruñaAsí fue la expulsión de los leprosos en BetanzosLas nuevas opciones del Deportivo
instagramlinkedin

Amancio Ortega compra una torre residencial en Boston por 205 millones

El inmueble cuenta con 381 apartamentos de lujo distribuidos en 27 plantas

Edificio The Kensington que Amancio Ortega ha comprado en Boston.

Edificio The Kensington que Amancio Ortega ha comprado en Boston. / The Kensington

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

Amancio Ortega ha reforzado su cartera inmobiliaria en Estados Unidos con la compra de la torre residencial The Kensington, en Boston, por 205 millones de euros. La operación, adelantada por la web financiera Bisnow, la ha cerrado a través de Pontegadea, el vehículo inversor del fundador y máximo accionista de Inditex.

El inmueble, vendido por su promotor original, Kensington Investment Management, cuenta con 381 apartamentos de lujo distribuidos en 27 plantas y está situado entre la zona de teatros y Chinatown, una de las áreas con mayor dinamismo de la ciudad.

El complejo dispone de conserjería las 24 horas, piscina exterior, gimnasio, centro de negocios, salas privadas para eventos y espacios habilitados para el teletrabajo, además de otras instalaciones orientadas al segmento residencial de alta gama.

La adquisición confirma la creciente apuesta de Pontegadea por diversificar su cartera, tradicionalmente centrada en edificios de oficinas y locales comerciales en ubicaciones privilegiadas. En los últimos años, el grupo ha ampliado sus inversiones hacia el residencial de lujo, la logística, los hoteles y también participaciones empresariales.

Noticias relacionadas y más

La compra de Boston se suma a otras tres operaciones cerradas durante 2026. En febrero, Ortega acordó la adquisición del 15% del grupo australiano de puertos y logística Qube Holdings por unos 1.000 millones. Ya en junio incorporó un centro logístico en Oshawa (Canadá), arrendado a Amazon, por 115 millones, y otro en Países Bajos por 132.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  2. Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España
  3. Álex Moreno y Ricardo Rodríguez, opciones para el lateral izquierdo del Deportivo
  4. Padre Rubinos, de A Coruña, encadena más de un año con lista de espera en su albergue y centro de atención social continuada
  5. Los retos de Bil Nsongo con el Deportivo en Primera División: 'Le dio al equipo lo que le faltaba
  6. Del Paseo de los Puentes a Inditex: la artesana del papel que conquista a las grandes marcas desde A Coruña
  7. Diego Gómez se incorporará al Deportivo: futuro abierto con una salida en el horizonte
  8. El Superior eleva a un año y 9 meses la pena de cárcel a la presidenta de una comunidad de vecinos de Culleredo que desvió más de 9.000 euros

Amancio Ortega compra una torre residencial en Boston por 205 millones

Amancio Ortega compra una torre residencial en Boston por 205 millones

Los graduados sociales coruñeses trasladan al presidente del TSXG su preocupación por los retrasos en la jurisdicción social gallega

Los graduados sociales coruñeses trasladan al presidente del TSXG su preocupación por los retrasos en la jurisdicción social gallega

Las viviendas de Xuxán y San Andrés en A Coruña serán adjudicadas a familias de hasta tres miembros

Las viviendas de Xuxán y San Andrés en A Coruña serán adjudicadas a familias de hasta tres miembros

El Deportivo confirma el fichaje de Jonathan Asp Jensen

El Deportivo confirma el fichaje de Jonathan Asp Jensen

Más que autobuses: la nueva concesionaria de la estación de A Coruña gestionará la cafetería, las consignas y la seguridad

Más que autobuses: la nueva concesionaria de la estación de A Coruña gestionará la cafetería, las consignas y la seguridad

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a nueve años de cárcel a un hombre por violar a una amiga

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a nueve años de cárcel a un hombre por violar a una amiga

Culleredo licita por 1,45 millones de euros el servicio de limpieza viaria

Culleredo licita por 1,45 millones de euros el servicio de limpieza viaria

Un banco en A Coruña para dar visibilidad al sarcoma: "Lo que no se ve no existe"

Un banco en A Coruña para dar visibilidad al sarcoma: "Lo que no se ve no existe"
Tracking Pixel Contents