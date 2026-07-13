Amancio Ortega compra una torre residencial en Boston por 205 millones

Amancio Ortega ha reforzado su cartera inmobiliaria en Estados Unidos con la compra de la torre residencial The Kensington, en Boston, por 205 millones de euros. La operación, adelantada por la web financiera Bisnow, la ha cerrado a través de Pontegadea, el vehículo inversor del fundador y máximo accionista de Inditex.

El inmueble, vendido por su promotor original, Kensington Investment Management, cuenta con 381 apartamentos de lujo distribuidos en 27 plantas y está situado entre la zona de teatros y Chinatown, una de las áreas con mayor dinamismo de la ciudad.

El complejo dispone de conserjería las 24 horas, piscina exterior, gimnasio, centro de negocios, salas privadas para eventos y espacios habilitados para el teletrabajo, además de otras instalaciones orientadas al segmento residencial de alta gama.

La adquisición confirma la creciente apuesta de Pontegadea por diversificar su cartera, tradicionalmente centrada en edificios de oficinas y locales comerciales en ubicaciones privilegiadas. En los últimos años, el grupo ha ampliado sus inversiones hacia el residencial de lujo, la logística, los hoteles y también participaciones empresariales.

La compra de Boston se suma a otras tres operaciones cerradas durante 2026. En febrero, Ortega acordó la adquisición del 15% del grupo australiano de puertos y logística Qube Holdings por unos 1.000 millones. Ya en junio incorporó un centro logístico en Oshawa (Canadá), arrendado a Amazon, por 115 millones, y otro en Países Bajos por 132.