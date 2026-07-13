La automoción adelanta a la alimentación y es la nueva líder de ventas de la industria de Galicia con más de 10.500 millones de euros

El buque portavehículos Anji Forever atracó a las 7.15 horas del pasado miércoles en el puerto de Ferrol con más de 700 coches de la marca MG. Tardó un mes en llegar desde China. La operación, la primera de las que mensualmente están previstas, puso a prueba el músculo logístico del recinto e inició la cuenta atrás para el desembarco industrial de SAIC en Galicia. Invertirá casi 197 millones de euros en una planta de ensamblaje de 69.150 metros cuadrados, oficinas principales, circuito de pruebas, almacenaje exterior y aparcamiento, según recoge el proyecto básico de 458 páginas en exposición pública. En él se recoge expresamente que los componentes serán importados «de forma predominante», aunque la compañía ha abierto contactos con proveedores gallegos.

A la espera del gigante asiático en la que será una de las principales operaciones de capital extranjero en los últimos años, el motor de Galicia lleva años demostrando que es uno de los principales polos del sector en España. Aquí está la planta más productiva de la multinacional Stellantis y el consolidado ecosistema que le rodea, agrupado en el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), con negocio propio incluso más allá de Balaídos. No corren buenos momentos para la automoción, con su particular transición energética y la indefinición de las ventas en todo el mundo. Y, aun así, en 2025 adelantó a la alimentación convirtiéndose en la industria líder en ventas en la comunidad.

La producción de coches alcanzó en Galicia un récord de 10.591 millones de euros, según la actualización de la Encuesta Industrial de Productos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con el balance del pasado año. Aportó prácticamente uno de cada cuatro euros del sector manufacturero, que llegó a los 44.241 millones de euros. Contando exclusivamente la producción propia. El importe creció el 11,4% en comparación con el ejercicio anterior. La industria de la automoción gallega rozó el 20% del negocio del motor en España. Solo le superó Cataluña, donde rondó los 14.000 millones de euros.

Las ventas por la fabricación de vehículos ascendieron a 7.316 millones de euros. Las de carrocerías sobrepasaron los 206 millones de euros; 1,3 millones los equipos eléctricos y electrónicos; y 3.067 millones el resto de componentes, piezas y accesorios.

La industria alimentaria gallega se quedó a las puertas del umbral de los 10.000 millones de euros. El procesado y conservación de carne de vacuno, conejo o cabrito movió 755,7 millones de euros; y por encima de los 546 millones de euros la de ave. De ambos tipos, la elaboración de productos derivados logró ventas por valor de 264,4 millones. Destacan la actividad panadera (212,8 millones); pastelería (201,5 millones); café, té e infusiones (128,3 millones); y los platos preparados (141,2 millones). La alimentación en la comunidad tiene, además, un pilar muy fuerte en la producción de piensos para animales, que facturó 1.625 millones de euros en 2025.

Valor de la producción industrial en Galicia por divisiones en 2025 / Hugo Barreiro

Refino de petróleo

Esta es la primera vez que el INE desglosa la actividad industrial en Galicia tan en detalle. Y la primera vez también que desvela el montante del refino de petróleo. Con la factoría de Repsol en A Coruña, la comunidad juega un papel protagonista en la elaboración de carburantes en toda la Península. ¿A cuánto ascendieron las ventas el año pasado? A 3.207 millones de euros.

El negocio de la fabricación de productos metálicos se situó en 2.749 millones de euros. Las principales partidas están en puertas y ventanas (233,2 millones); forja y modelado de metales y metalurgia de polvos (436,9 millones); en mecanizado (348,1 millones); en envases y embalajes metálicos ligeros (cerca de 301 millones de euros); y cerraduras y herrajes (82,6 millones).

El suministro de energía sobrepasó los 1.900 millones de euros. Dentro de la electricidad, las renovables llevan ventaja. Su negocio escaló hasta los 995 millones de euros, frente a los 637,5 millones del resto de tecnologías. El almacenamiento eléctrico fueron 737.000 euros. La producción de gas logró unas ventas de 201 millones de euros; y 67,4 millones el suministro de vapor y aire acondicionado.

Aunque una gran parte de la industria de la confección de Galicia se ha convertido con el tiempo en comercializadoras y la producción está externalizada a Portugal, Marruecos, Turquía y, sobre todo, los principales cosedores asiáticos (China, Bangladesh, Vietnam o India), el sector todavía conserva parte del potencial perdido por la globalización de las cadenas de suministro. En ninguna otra comunidad alcanzan estos niveles de negocio: 1.792 millones de euros. Se reparte entre los 1.624 millones de euros en prendas de vestir exteriores; 99,1 millones en punto; 12,5 millones en ropa interior; 12,7 millones en vestuario de trabajo; 16,6 millones en cuero y peletería; y 26,9 millones en el resto de prendas.

Las ventas de la metalurgia sumaron 1.791 millones de euros. Con un producto muy, muy aventajado sobre el resto, el aluminio: 1.186 millones de euros. La fabricación de bebidas cosechó 1.624 millones de euros en ventas a lo largo de 2025. En el caso de la cerveza, abanderada por Hijos de Rivera, el saldo acarició los 964 millones de euros. El vino arrojó 281 millones; y las bebidas no alcohólicas y el agua embotellada consiguió una cifra de negocio de 299,9 millones de euros en la comunidad.

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En reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria fueron 1.430 millones; madera y corcho reunieron 1.274 millones; unos 1.208 millones el caucho y el plástico; y 1.058 la fabricación de maquinaria y equipo. La industria dedicada a otro material de transporte acumuló un volumen de 962 millones, con claro protagonismo dela aeronáutica (53,2 millones); buques civiles y estructuras flotantes (324 millones); y, sobre todo, la rama militar (554 millones).