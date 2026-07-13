Las obras públicas desiertas en Galicia superan los 68 millones de euros en solo dos años

Un parque infantil vallado, una plaza pendiente de la llegada de las palas, una carretera llena de baches que desespera a los conductores o la reforma de un colegio o instituto que no llega a tiempo para el arranque del curso. Son las consecuencias de las licitaciones que quedan desiertas y que obligan a revisar los pliegos de condiciones del contrato para una nueva convocatoria. El catálogo de obras públicas pendientes porque no encuentran empresas afectó en los últimos dos años en Galicia a casi 160 proyectos —88 en 2025 y 69 en el ejercicio anterior—, por un importe superior a 68 millones de euros.

El mayor volumen se registró en 2024, tras el estallido de la crisis en Oriente Medio en octubre de 2023, que elevó los costes logísticos y encareció la energía y las materias primas. Fueron casi 49 millones de euros en obras desiertas por parte de las administraciones gallegas, cerca del 3,5% del volumen total licitado —1.423 millones—, según datos de la Federación Gallega de la Construcción.

Se trata de una cifra récord, ya que el resto de ejercicios, como 2025, se mueven en los 20 millones de euros, con una tasa sobre el volumen total licitado el año pasado del 1,17 %, casi 2,3 puntos menos que en 2024. Desde la patronal gallega de la construcción destacan que, pese a este volumen de procedimientos fallidos, la tasa en Galicia está muy por debajo del 20% alcanzado en comunidades vecinas.

Las obras desiertas no responden tanto a grandes contratos bloqueados, sino a una suma de pequeñas licitaciones que las empresas no ven rentables, ya que los precios no se ajustan a los costes del mercado.

Evolución

En el mapa de la industria constructiva de los dos últimos años, Galicia licitó más —el volumen total creció un 17,5 %, al pasar de 1.423 millones en 2024 a 1.672 millones el ejercicio pasado—, mientras que el importe de las obras que quedaron sin adjudicar se redujo casi un 60%. Por el contrario, el número de concursos desiertos aumentó un 27,5%, lo que apunta a un fenómeno más atomizado: más expedientes fallidos, pero de menor cuantía media.

La obra desierta en la comunidad pasó de una 707.500 euros en 2024 a unos 223.000 euros en 2025, según el análisis de los datos de la patronal gallega de la construcción.

Por administración

Los concellos se han convertido en el auténtico cuello de botella: concentraron 9,91 millones de euros en licitaciones vacías el año pasado, concentrando el 50,5% de todo el dinero desierto en Galicia y acumulando 60 de los 88 expedientes fallidos, lo que representa más de dos tercios de los procedimientos fallidos. La tasa de obras desiertas sobre el volumen total licitado por las administraciones locales apenas varió en los dos últimos años, del 1,87 % en 2024 al 1,94 % el ejercicio pasado.

La Xunta protagoniza la mayor corrección. En 2024 concentraba 26,45 millones en obras desiertas, más de la mitad del total gallego. El año pasado bajó a 7,6 millones, con lo que su tasa de licitaciones vacías cayó del 5,85% al 1,41%.

La Administración central prácticamente elimina el problema en términos económicos: pasa de 4,64 millones en 2024 a apenas 203.122 euros en 2025. Su tasa baja del 1 % al 0,04 %.

Las diputaciones son una de las excepciones. Aunque parten de cifras pequeñas, sus obras desiertas suben de 532.307 euros a 1,38 millones, y el peso sobre su licitación pasa del 0,98 % al 1,80 %.

En otros organismos se produce el giro más brusco: en 2024 tenían una tasa anómala del 26,67%, con 9,37 millones en obras desiertas sobre una licitación reducida. En 2025 bajan a 533.061 euros, apenas el 0,58 %.

A la vista de los datos de los últimos dos años, se aprecia que el problema de las obras desiertas en Galicia se modera en términos económicos: el peso baja del 3,43 % al 1,17 % y el importe se reduce en casi 29,2 millones de euros. Sin embargo, el aumento del número de concursos fallidos pone de manifiesto que persisten dificultades de adjudicación, especialmente en contratos pequeños o medianos.