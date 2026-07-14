El Sepe identifica cuáles son los empleos con más tirón y prevé que Galicia incorpore 16.000 nuevos cotizantes al año hasta 2028

La resaca por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 fue tan intensa, que España sufrió una doble recesión económica y el mercado laboral arrastró seis años consecutivos en números rojos. Se perdieron casi tres millones de ocupados. El país tuvo que digerir los excesos del ladrillo —solo la construcción destruyó más de 1,4 millones de puestos de trabajo, el 60% de los que tenía el sector— y el cierre a cal y canto del grifo de la financiación para adelgazar el elevadísimo endeudamiento asfixió al tejido productivo. En 2014 cambió la tendencia. Con el empujón de la contratación temporal, empezó la etapa de recuperación, frenada en seco después por el shock del coronavirus. Nadie sabía entonces cuándo volvería la vieja normalidad, pero la remesa de ayudas públicas para mantener a flote empresas y hogares permitieron que, una vez aliviada la crisis sanitaria, la actividad pisase el acelerador. Y hasta hoy.

Los afiliados a la Seguridad Social batieron un nuevo récord en junio: 1.123.034 en Galicia y 22.466.339 en el conjunto del Estado. Suma y sigue después de un 2025 con «una evolución favorable, caracterizada por un crecimiento sostenido del empleo y una reducción de la tasa de paro, en un contexto de moderación progresiva del crecimiento económico», señala el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), en su reciente informe sobre las tendencias en la ocupación durante el pasado ejercicio. En él anticipó que Galicia estará entre los territorios con mayor incremento de los cotizantes hasta 2028, junto con Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Canarias. Pero, ¿cuántos empleos ganará la autonomía?

Pues alrededor de 48.000, según detalla el organismo en los análisis provinciales que acaba de publicar. A una media de 16.000 cada ejercicio. También los parados, situados en mínimos históricos, menguará entre 10.600 y 12.800 por año. El Sepe usa para las proyecciones las series temporales del paro, de las afiliaciones y los contratos, y un modelo de IA entrenado con cantidades masivas de datos llamado NeuralProphet desarrollado por Meta.

En la provincia de Pontevedra, sigue la tendencia al alza en el incremento de las altas en la Seguridad Social «con un patrón estacional» como en el resto de España. ¿Qué significa esto? Que el pico anual del empleo se da siempre en julio y enero deja la cifra más baja. «Los aumentos anuales de afiliados se han ido ralentizando en los últimos años y se prevé que se estabilice ligeramente por encima de los 5.300 al año». En diciembre de 2028 habrá 391.537 personas cotizando en la provincia (23,4 millones en España), alrededor de 8.600 por encima del cierre de 2025. El desempleo caerá a un ritmo anual de 3.800, dejando el total de parados en Pontevedra en 31.826 cuando finalice 2028.

A Coruña comparte a grandes rasgos esa misma evolución de su mercado laboral. Tiene también los máximos de ocupación en los meses de julio y los mínimos en enero. «Los aumentos anuales de afiliados se han ido acelerando en los últimos años y se prevé que para el 2028 crezca por encima de las 8.300 personas al año», detalla el Sepe, por lo que la provincia alcanzará 493.995 cotizantes al concluir el periodo analizado. Son 14.500 más que en diciembre de 2025. Habrá 34.124 parados tras una reducción de entre 5.200 y 7.000 por año.

Ourense sumará algo más de 1.500 afiliados por año de aquí a 2028, lo que dejará el total de personas de alta en la Seguridad Social en la provincia en 111.752 (108.557 en diciembre de 2025); y los desempleados bajarán a 11.045 (entre 700 y 1.100 menos anuales). Lugo ganará 1.100 trabajadores cada ejercicio, superando los 129.000 al concluir 2028; y los parados disminuirán en 1.200 al año (8.333 en diciembre de 2028).

Oferta y demanda

Las cuatro provincias tienen particularidades en su tejido productivo que afloran diferencias importantes en el problema del desajuste entre ofertas y demandas laborales. Según los expertos consultados por el Sepe en las dos últimas encuestas realizadas a empresas, existe un desequilibrio en la provincia de Pontevedra que afecta principalmente a la cobertura de vacantes en: albañiles, camareros, pescadores de altura y de aguas costeras y peones de pesca, conductores de camiones, oficiales y operarios, agentes y representantes comerciales, mecánicos y ajustadores de vehículos de motor, reparadores de equipos electrónicos, soldadores y oxicortadores, técnicos en mecánica y enfermeros no especializados. Son empleos habituales en el análisis del desajuste, al que esta vez se unen también los ingenieros industriales y de producción.

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En A Coruña también faltan ingenieros de electricidad. Se repite buena parte de la lista de Pontevedra, junto a carpinteros metálicos, trabajadores cualificados de la ganadería, cajeros de bancos, empleados de la industria de pescado, auxiliares de farmacia y peluqueros. Ourense demanda fontaneros, catadores y clasificadores de alimentos, peones agrícolas, vendedores y médicos; y en Lugo son operadores de carretilla, empleados para industria láctea, peones de transporte y logística y profesionales de la educación social.