El Banco Central Europeo selecciona a Abanca para los ensayos del euro digital

El euro digital dará uno de sus pasos más importantes con participación gallega. El Banco Central Europeo ha escogido a Abanca como integrante de una de las alianzas que probarán el funcionamiento de esta futura modalidad de dinero público en pagos cotidianos, desde una transferencia entre particulares hasta una compra en una tienda o por internet.

La entidad financiera gallega forma parte de un consorcio integrado también por Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte. El grupo ha sido seleccionado dentro de un programa piloto en el que participarán 36 proveedores de servicios de pago de la zona euro y que comenzará en la segunda mitad de 2027, con una duración prevista de doce meses.

Las pruebas servirán para comprobar la funcionalidad técnica del euro digital, sus procesos operativos y la experiencia de los usuarios antes de una posible emisión, que el BCE sitúa en el horizonte de 2029, siempre que se apruebe previamente la legislación necesaria.

El dinero utilizado durante el piloto será una versión beta, similar en sus características técnicas al modelo previsto para el futuro euro digital, pero no tendrá todavía curso legal.

El euro digital no será una criptomoneda ni sustituirá al efectivo. Se plantea como una versión electrónica del dinero emitido por el banco central, destinada a complementar los billetes, las monedas y los medios de pago privados en una economía cada vez más digitalizada.

Pagos en tiendas, por internet y sin conexión

Durante el programa se probarán transferencias digitales entre particulares, pagos en comercios físicos y operaciones de comercio electrónico. También se estudiará el funcionamiento de los pagos sin conexión a internet, una de las características con las que el Eurosistema pretende acercar esta herramienta a la experiencia del dinero en efectivo.

En el ensayo participarán empleados del BCE y de 19 bancos centrales nacionales de la zona euro, entre ellos el Banco de España. También se incorporarán tiendas, cafeterías, restaurantes y comercios electrónicos seleccionados.

Los participantes podrán abrir una cuenta beta, enviar dinero a otras personas y realizar compras mediante dispositivos móviles o terminales de punto de venta. Los comerciantes, por su parte, probarán la recepción de pagos en euros digitales dentro de un entorno controlado.

“El gran interés del mercado en el programa piloto demuestra la disposición del sector privado a participar activamente y avanzar con rapidez en el proyecto del euro digital”, señaló Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y presidente del grupo de trabajo de alto nivel sobre este proyecto.

El responsable del BCE defendió una colaboración más estrecha con las entidades y empresas seleccionadas para desarrollar un euro digital “seguro, eficiente e inclusivo”.

El papel de Abanca dentro de la alianza

Abanca, Ibercaja y Unicaja aportarán al proyecto su conocimiento de los clientes, sus redes de distribución y su experiencia en la prestación de servicios financieros a millones de usuarios.

Bizum contribuirá con su experiencia en pagos digitales y en el diseño de procesos sencillos y ampliamente utilizados. Cecabank se ocupará de la infraestructura tecnológica y de la integración con la plataforma del euro digital del Eurosistema, mientras que Deloitte aportará su conocimiento internacional sobre medios de pago y monedas digitales emitidas por bancos centrales.

La alianza considera que su selección reconoce la capacidad de innovación, colaboración y ejecución de las entidades participantes y las sitúa “en la punta de lanza de las nuevas formas de pago”.

“El consorcio reúne capacidades complementarias a lo largo de toda la cadena de valor de los pagos”, señalaron sus integrantes, que aspiran a abordar el desarrollo del euro digital desde la conexión con el Eurosistema hasta su utilización por parte de ciudadanos y comercios.

Para Abanca, la participación supone intervenir directamente en el diseño de posibles servicios vinculados a esta nueva infraestructura europea y analizar cómo pueden adaptarse a las necesidades de particulares, empresas y establecimientos comerciales.

Una alternativa europea al efectivo digitalizado

El BCE presenta el euro digital como un instrumento para garantizar que los ciudadanos y las empresas mantengan el acceso al dinero del banco central en un entorno en el que cada vez se realizan más operaciones mediante dispositivos y plataformas digitales.

El proyecto también busca reforzar la soberanía monetaria europea, reducir la dependencia de proveedores de pagos extranjeros y favorecer una infraestructura común para toda la zona euro. El BCE pretende que pueda utilizarse en tiendas físicas, comercio electrónico y operaciones entre particulares, tanto con conexión como sin ella.

La selección de los participantes se produjo después de que el Eurosistema recibiera más de 50 solicitudes tras abrir una convocatoria de manifestaciones de interés en marzo de 2026. Los candidatos fueron evaluados mediante criterios de elegibilidad definidos previamente.

Entre los 36 proveedores escogidos figuran bancos tradicionales, entidades digitales y empresas tecnológicas de distintos tamaños y países. Además de la alianza en la que participa Abanca, España estará representada por Uinku Payments, que opera bajo la marca Sipay.

En la lista aparecen también entidades como Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Stripe, SumUp, Adyen, Poste Italiane y Caixa Geral de Depósitos, lo que permitirá probar el sistema con modelos de negocio, tecnologías y perfiles de usuarios diferentes.

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El piloto no implica que la emisión definitiva del euro digital esté aprobada. Su puesta en circulación dependerá de la legislación europea y de una posterior decisión del Consejo de Gobierno del BCE. Sin embargo, el ensayo permitirá comprobar sobre el terreno cómo funcionaría esta nueva forma de pago y qué papel desempeñarían entidades como Abanca en su llegada a los ciudadanos.

Fuente: El Correo Gallego