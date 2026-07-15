La plantilla de Concentrix en A Coruña exige retirar el ERE con una huelga

La plantilla de Concentrix volvió a movilizarse este miércoles en A Coruña para reclamar la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) y denunciar que el ajuste podría alcanzar finalmente a 160 trabajadores, el doble de los 80 despidos anunciados inicialmente. La protesta, convocada por CCOO, CIG, UGT y CGT, coincidió con una jornada de huelga y una concentración ante la Delegación del Gobierno.

El comité de empresa explicó que, durante el período de consultas, la dirección confirmó que el próximo 31 de agosto finalizará otra de las campañas que presta el centro coruñés, lo que supondría la desaparición de otros 80 puestos de trabajo. De materializarse ese escenario, el número de empleos afectados ascendería a 160.

La representación sindical sostiene que el ERE responde a la estrategia de Microsoft de reducir personal y trasladar parte de la atención a los usuarios hacia sistemas de autogestión y herramientas de inteligencia artificial. A su juicio, esta política no solo repercute en el empleo, sino también en la calidad del servicio prestado.

Los sindicatos recuerdan además que Concentrix emplea a más de 5.000 personas en España y consideran que la multinacional dispone de margen para redistribuir cargas de trabajo, recolocar personal en otras campañas o potenciar el teletrabajo para evitar la destrucción de empleo. También señalan que en 2024 ya se produjo otro ERE que implicó el traslado de puestos de trabajo a El Cairo.

El proceso negociador continuará este jueves con una nueva reunión entre la dirección y la representación de los trabajadores. El comité acudirá al encuentro con la exigencia de retirar el expediente y abrir una negociación que permita encontrar alternativas a los despidos en el centro de trabajo de A Coruña.