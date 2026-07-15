Sondeo GESOP: Los españoles apoyan prorrogar dos años los contratos de alquiler y prohibir los pisos turísticos en las grandes ciudades

La intervención pública en el mercado de la vivienda cuenta con un respaldo mayoritario entre los españoles. Casi dos de cada tres ciudadanos, el 64,1%, están de acuerdo con prorrogar dos años los contratos de alquiler de vivienda, mientras que el 30,3% se muestra en desacuerdo. El apoyo también se impone ante una medida todavía más contundente: el 59,7% avala prohibir los pisos turísticos en las grandes ciudades, frente al 35,2% que rechaza hacerlo, según la última Encuesta Política de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica.

Las mujeres son más favorables que los hombres a las dos intervenciones. Un 67,1% de ellas respalda prolongar los contratos, 6,3 puntos más que entre los hombres (60,8%). La brecha se mantiene ante la prohibición de los alojamientos turísticos: están de acuerdo el 62,3% de las mujeres y el 57% de los hombres.

Los jóvenes son el grupo de edad más reticente, aunque en ambos casos continúa imponiéndose el sí. Entre los menores de 30 años, el 57% apoya la prórroga y el 35,1% la rechaza. En el extremo contrario, el respaldo se eleva al 68,5% entre los mayores de 60 años. La distancia generacional es también visible con los pisos turísticos. Su prohibición reúne el apoyo del 52,6% de los jóvenes, pero alcanza el 61,8% entre los mayores.

Imagen sobre vivienda

Por nivel de estudios oficiales, la prórroga obtiene los mayores apoyos entre los niveles bajos y medios, de 64,8% y del 66,3%, respectivamente; mientras, entre los encuestados con estudios superiores, este porcentaje cae hasta el 62%.

La principal línea divisoria aparece al introducir la ideología. El 84,4% de quienes se sitúan en la izquierda y el 74% de quienes se definen como de centroizquierda respaldan extender los contratos. La medida conserva una mayoría entre los ciudadanos de centro (54,3%), pero pasa a ser rechazada por los de centroderecha (53,7%) y derecha (54,3%). En estos dos últimos grupos el apoyo cae al 38,8% y al 43,1%, respectivamente.

La polarización se reproduce al cruzar los resultados por recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023. Entre los votantes de Sumar, el 81,7% apoya la prórroga y solo el 12,2% la rechaza. Entre los del PSOE, las cifras son del 78,5% y del 15,6%. El electorado del PP aparece prácticamente partido por la mitad: un 47,7% está a favor y un 47,4%, en contra. Los votantes de Vox son los únicos entre los cuatro principales electorados en los que el rechazo es claramente mayoritario (57,6%, frente a un 35% de apoyo).

Infografía sobre turísticos

Prohibir los pisos turísticos genera una brecha partidista similar. La propuesta alcanza su máximo respaldo entre los votantes de Sumar (83,4%) y también obtiene una mayoría holgada entre los del PSOE (69,5%). En el PP se invierte la relación: el 50,9% está en desacuerdo y el 43,1%, de acuerdo. La oposición es todavía mayor entre los electores de Vox, con un 59% en contra y un 35,6% a favor.

Territorialmente, la prórroga consigue sus porcentajes más altos en Galicia (80,5%), el País Vasco (77,5%) y Cataluña (73,9%). Madrid se sitúa prácticamente en la media nacional, con un apoyo del 64,3%. Los registros más bajos aparecen en el grupo que reúne al resto de comunidades (53,8%) y en Andalucía (57,6%), aunque también en estos territorios se impone el respaldo.

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En la prohibición de los pisos turísticos vuelven a destacar el País Vasco, con un 73,4% de apoyo, y Cataluña, con un 65,7%. En Madrid, el 61,2% se muestra de acuerdo y el 34,4%, en desacuerdo; en la Comunidad Valenciana, los porcentajes son del 54,9% y del 39,5%. El mayor contraste aparece entre los electorados de Sumar y Vox. En la prórroga de los contratos los separan 46,7 puntos (81,7% frente al 35%). La distancia aumenta hasta los 47,8 puntos ante la prohibición de los pisos turísticos (83,4% frente al 35,6%).