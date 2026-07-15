El Foro Económico destaca la fortaleza de Galicia, pero alerta del acelerado envejecimiento de su población

La economía gallega ha logrado durante el primer cuarto de siglo un comportamiento que pocos habrían anticipado. Mientras la población permanecía prácticamente estancada y envejecía a un ritmo superior al del conjunto del país, la comunidad conseguía crecer, ganar productividad y acercarse a la media española en renta por habitante.

Ese ha sido el principal mensaje que lanzó el Foro Económico de Galicia durante la presentación de su Anuario 2026, una publicación que, además de analizar la coyuntura, identifica los principales desafíos que condicionarán el desarrollo económico de la comunidad en los próximos años.

«Es sorprendente lo bien que va Galicia». Con esa afirmación abrió Santiago Lago-Peñas, director del Foro Económico de Galicia, una intervención en la que reivindicó la evolución de la economía gallega frente a otros territorios españoles.

Recordó que desde el año 2000 la población española aumentó un 23%, mientras que en Galicia apenas varió. Sin embargo, la comunidad logró un crecimiento acumulado similar al nacional y mejoró notablemente su posición en términos de PIB por habitante.

Excepción positiva

«Somos una excepción positiva en España», aseguró, antes de subrayar que buena parte de ese comportamiento se explica por «la fortaleza exportadora, la internacionalización de las empresas familiares y el mantenimiento en Galicia de los centros de decisión de numerosas compañías».

Pero el economista advirtió de que ese modelo comienza a mostrar síntomas de agotamiento. «Necesitamos atraer población, gente que quiera venir, integrarse y convertirse en gallega», afirmó, convencido de que el reto demográfico condicionará el crecimiento de las próximas décadas y la disponibilidad de trabajadores para numerosos sectores.

El presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira, recogió ese diagnóstico para transformarlo en una hoja de ruta basada en cinco prioridades. «Crecer por encima de la eurozona tiene que ser un objetivo absolutamente claro y deliberado», defendió antes de reclamar una mayor agilidad administrativa para facilitar nuevas inversiones, atraer capital humano y aprovechar oportunidades industriales como la implantación de la fábrica de SAIC en Ferrol y As Pontes.

A su juicio, Galicia dispone de «estabilidad institucional, diálogo social y una posición logística privilegiada», pero todavía debe reforzar su capacidad para captar proyectos empresariales.

Oportunidades para Galicia

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, coincidió en señalar que el actual contexto internacional abre oportunidades para Galicia siempre que sea capaz de reaccionar con rapidez. «Europa se está moviendo, pero debe moverse más», afirmó, convencido de que la simplificación regulatoria será clave.

«Podemos atraer capitales, atraer talento y revitalizar nuestra industria», sostuvo, antes de destacar que la colaboración entre administraciones, empresas y entidades financieras será decisiva para consolidar esa tendencia.

El editor del anuario, José Luis Gómez, reivindicó el papel del libro como herramienta para interpretar la realidad económica más allá de los datos coyunturales. «Detrás de cada cifra hay personas; detrás de cada inversión hay oportunidades», resumió antes de defender que Galicia afronta una etapa decisiva en la que deberá convertir sus fortalezas productivas en crecimiento sostenido.

En su intervención, el ministro de Hacienda, Arcadi España, respaldó el diagnóstico expuesto por el Foro y defendió que la economía española atraviesa un momento más sólido de lo que refleja el debate político. «La economía gallega es un ejemplo», aseguró durante su intervención, en la que lamentó la distancia existente entre algunos discursos públicos y la evolución de los principales indicadores económicos.

Crecimiento sano

«Estamos creciendo de una forma más sana que nunca», afirmó, tras destacar que España combina crecimiento económico con una reducción del déficit y de la deuda pública respecto a los máximos alcanzados durante la pandemia.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aprovechó el acto para reivindicar el peso de la ciudad como motor económico de Galicia y defender «una visión metropolitana» capaz de superar los límites administrativos tradicionales.

También reclamó una mejor coordinación entre administraciones para responder a las necesidades de movilidad, vivienda y desarrollo económico. «La financiación autonómica no puede orillar la principal urgencia, que es la financiación de las entidades locales», advirtió, al reclamar un sistema más transparente y suficiente para los ayuntamientos.

La regidora también defendió que el crecimiento económico debe ir acompañado de una mayor presencia femenina en los espacios de análisis y decisión. Esa reflexión provocó un breve intercambio con el director del Foro, Santiago Lago-Peñas, sobre la representación de mujeres en el anuario.