La coruñesa Genesal lleva la energía al desierto de Arabia Saudí con una flota de grupos electrógenos sobre ruedas

En el desierto, donde las distancias se cuentan por centenares de kilómetros, el calor supera con facilidad los 50 grados y el polvo se cuela en cualquier mecanismo, disponer de electricidad no es solo una cuestión de comodidad, sino de continuidad operativa.

Allí, donde una avería puede paralizar una instalación durante horas y donde las infraestructuras eléctricas no siempre llegan con la rapidez necesaria, una empresa coruñesa ha encontrado un nuevo escaparate para demostrar hasta dónde puede llegar la ingeniería diseñada en Galicia.

Genesal Energy ha reforzado su presencia internacional con el desarrollo de un proyecto de respaldo energético móvil en Arabia Saudí, concebido para garantizar el suministro eléctrico inmediato en cualquier punto del país.

La compañía, con sede en Bergondo, ha diseñado, fabricado y entregado 18 grupos electrógenos montados sobre camiones, una solución pensada para desplazarse con rapidez y entrar en funcionamiento allí donde la red eléctrica no llega o donde una incidencia obliga a actuar sin demora.

Condiciones extremas

El reto no era menor. Los equipos debían soportar temperaturas extremas, grandes concentraciones de polvo en suspensión y largas jornadas de funcionamiento continuado. Para responder a esas exigencias, la empresa desarrolló unidades adaptables a distintas configuraciones de red eléctrica y preparadas para ofrecer una respuesta inmediata.

Cada grupo incorpora un depósito de combustible de 450 litros de acero inoxidable que le permite superar las 24 horas de autonomía sin repostar. A ello se suman sistemas de ventilación reforzados, filtración de aire de alta capacidad y componentes sobredimensionados para mantener el rendimiento incluso en uno de los entornos más hostiles del planeta.

La movilidad es otro de los pilares del proyecto. Los equipos incluyen conexiones rápidas, enrollacables motorizados, sistemas automáticos de conmutación de tensión y múltiples elementos de seguridad y señalización que agilizan el despliegue y reducen el tiempo necesario para restablecer el suministro eléctrico en situaciones críticas.

“Llevar energía fiable a cualquier lugar, por complejo que sea el entorno, forma parte de nuestra manera de entender la ingeniería”, destaca José Manuel Fernández, CEO y CCO de Genesal Energy. Según explica, este proyecto demuestra que “la movilidad, la autonomía y la resistencia no son conceptos teóricos, sino soluciones reales cuando el diseño está bien pensado”. El directivo subraya además que el objetivo de la compañía es que “la energía esté disponible justo cuando más se necesita, incluso en los escenarios más extremos”.