La presión de los precios pincha la «burbuja» de vivienda en Galicia: las compraventas agravan su caída al 11% en mayo

En la descripción de Idealista se presenta como un chalet pareado en Lavadores. «Una casa muy cuca para una persona o pareja» que se distribuye de la siguiente manera: «Zona salón-dormitorio, amplia cocina y baño». La realidad es que el inmueble mide 30 metros cuadrados y se vende por 87.000 euros. La misma dimensión tiene un estudio que se exhibe en el corazón de Vigo, a la altura del número 90 de García Barbón, donde apenas hay distancia entre la cama y el horno. El precio, en su caso, asciende a 155.000 euros, casi el doble. Se autodescribe como una vivienda «elegante». Un espacio que «combina ubicación privilegiada, luminosidad y funcionalidad en un espacio moderno y acogedor».

El descalabro inmobiliario suena a broma al hablar de los minipisos, pequeños trasteros con ventana en los que el día a día se hace inimaginable. La realidad es que son solo una muestra, la más pequeña, de hasta qué punto está tensionado el mercado en la ciudad olívica y el conjunto de la comunidad, que según el Instituto Galego de Estatística (IGE) encadena 13 trimestres de encarecimiento sin freno.

El precio de la vivienda ha aumentado cerca de un 30% en Galicia desde finales de 2022 hasta comienzos de 2026, tiempo durante el cual las alzas se han sucedido ininterrumpidamente. El metro cuadrado ha pasado de rozar los 1.257 euros a superar los 1.627; es decir, 370 euros más. Sobre el papel, un minipiso como los que se citan de ejemplo se habría disparado en algo más de 11.000 euros. Pero eso es teoría, porque, en la práctica, sus metros cuadrados están a 2.900 y 5.167 euros respectivamente.

La presión del mercado empuja a cada vez más personas a dar por perdida la batalla de encontrar un hogar propio, en un momento de fuerte demanda —⁠agravada por el tirón turístico y el gran parque inmobiliario destinado a hacer negocio acogiendo viajeros⁠— y de muy poca oferta. En este escenario, las compraventas que involucran a domicilios gallegos han comenzado a retroceder este 2026 y acentúan su pinchazo en mayo, en el que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) han tenido lugar 2.068 operaciones, un 11% menos interanual.

La caída se pronuncia: prácticamente duplica al 5,8% que bajan las transacciones realizadas en lo que va de año hasta el quinto mes. Son, por su parte, 10.463. Aun con el freno que esto supone, se trata de uno de los niveles más elevados de las últimas dos décadas, por detrás solo de los que se registraron en el mismo intervalo temporal el pasado 2025 (11.103 contratos formalizados) y los ejercicios previos al impacto de la crisis financiera: 2008 (12.221) y 2007 (13.472).

Cinco meses a la baja en España

A nivel nacional, la compraventa de viviendas también cae en mayo hasta las 56.462 operaciones, un 7,3% menos que en el mismo mes de 2025. El retroceso es el más intenso en lo que va de año y amplía a cinco meses consecutivos la racha negativa del mercado residencial.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, asegura que «la corrección en el volumen de operaciones cerradas es ya una realidad tras caer durante cinco meses consecutivos». A sus ojos, las mermas están siendo más pronunciadas «en aquellos mercados que han sentido con mayor intensidad las tensiones entre oferta y demanda, como es el caso de Madrid o Baleares», mientras las transacciones siguen creciendo en provincias menos dinámicas.

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El experto atribuye el cambio de tendencia a «los elevados precios alcanzados», que han expulsado del mercado a parte de la demanda incapaz de reunir el 20% del valor de la vivienda necesario para la entrada. Una cantidad que «ya supera los 100.000 euros en algunas capitales». Aunque el impacto sobre los precios todavía no ha sido significativo, prevé que continúe la estabilización y considera que «no son descartables caídas en algunas zonas concretas».