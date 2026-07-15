Sargadelos compra Burelarte y ampliará su capacidad industrial en A Mariña
El grupo adquiere las naves, la maquinaria y el fondo de comercio de la empresa e incorporará a la mayoría de su plantilla
Europa Press
El Grupo Sargadelos ha adquirido la totalidad de los bienes inmuebles, la maquinaria y el fondo de comercio de Burelarte, una operación cuyo importe no ha trascendido y que permitirá al grupo reforzar su capacidad productiva en A Mariña.
La compra incluye más de 3.000 metros cuadrados de naves industriales y más de 4.000 metros cuadrados de terrenos adyacentes. Según informó la compañía, estas instalaciones se destinarán a ampliar y mejorar la actividad de las distintas empresas que forman parte del grupo.
La operación también tendrá efectos sobre el empleo. Sargadelos prevé incorporar a su sistema productivo a la mayoría de la actual plantilla de Burelarte, aunque no ha precisado el número de trabajadores que serán integrados.
El grupo empresarial también ha expresado su intención de conservar la marca Burelarte, reconocida por su trayectoria en la fabricación de gres porcelánico.
Sargadelos asegura que procurará “mantener viva” la enseña, siempre que lo permitan los trámites administrativos y la autoridad laboral.
La adquisición supone así una ampliación de la estructura industrial del grupo y abre la puerta a dar continuidad tanto a parte del empleo como a una marca vinculada desde hace años a la actividad productiva de Burela.
Fuente: El Correo Gallego
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