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Telefónica y Amancio Ortega venden Telxius Telecom por 1.200 millones de euros

El acuerdo se produce después de que ambos socios adquirieran el 100% de la firma en 2023

Fachada de la sede de Telefónica.

Fachada de la sede de Telefónica. / Europa Press

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RAC

A Coruña

Telefónica y Pontegadea, el holding inversor de Amancio Ortega, han acordado la venta de Telxius Telecom, la compañía de infraestructuras participada en un 70% por la teleco y en un 30% por el brazo inversor de Amancio Ortega, por unos 1.200 millones de euros, según confirmaron fuentes del sector.

La operación afecta a Telxius, firma centrada en infraestructuras de telecomunicaciones y controlada por Telefónica junto a Pontegadea, que articula la inversión del fundador de Inditex.

En 2021, Telefónica cerró la venta de las torres de telecomunicaciones que Telxius tenía en Europa a American Tower Company (ATC), una operación con la que redujo su deuda en 3.400 millones de euros.

Posteriormente, en enero de 2023, Telefónica y Pontegadea se hicieron con el 100% del capital de Telxius Telecom tras adquirir el 40% que estaba en manos de KKR.

En concreto, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias, la filial Pontel Participaciones, participada en un 83,35% por Telefónica y en un 16,65% por Pontegadea, ejecutó la compra de ese 40% a Taurus Bidco, entidad gestionada por KKR, por unos 215 millones de euros.

Tras esa operación, Pontel, que ya controlaba el 60% restante, pasó a ser el socio único de Telxius, sociedad que aglutina el negocio de cables submarinos de Telefónica.

Asimismo, ambos socios reajustaron su participación en Pontel, de modo que Pontegadea elevó su peso hasta el 30%, mientras que Telefónica pasó a controlar el 70%.

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Ya en 2026, Telxius ha nombrado presidente a Javier de Paz, en sustitución de Guillermo Ansaldo, tras la salida de José Manuel Santero Muñoz del consejo, en un contexto en el que De Paz ejerce como director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y mantiene la presidencia de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar Plus+).

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