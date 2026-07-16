La familia Jove fortalece Inveravante: deuda bancaria un 12% menor y efectivo un 50% mayor

Inveravante gana músculo. La cabecera de la familia Jove cerró 2025 con una estructura financiera más holgada y en mejores condiciones para aprovechar nuevas oportunidades de inversión. La compañía de la familia del histórico empresario coruñés Manuel Jove no solo redujo su deuda bancaria casi un 12%, hasta 39,5 millones de euros, sino que también reorganizó sus plazos de devolución. La financiación bancaria a corto se recortó casi a la mitad, desde 41,7 hasta 22,3 millones, mientras que la deuda a largo aumentó hasta 17,2 millones, con vencimientos distribuidos hasta 2030 y ejercicios posteriores. En paralelo, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes aumentaron un 50%, hasta 21,4 millones.

La propia compañía destaca en su informe de gestión la ampliación de los vencimientos de una parte relevante de la financiación pendiente. La deuda bancaria a largo plazo queda distribuida entre 2027, 2028, 2029 y 2030 y ejercicios posteriores. El nuevo calendario concede a la matriz una mayor holgura para afrontar las oportunidades de inversión que puedan surgir en el mercado, en línea con la vocación inversora a largo plazo expresada por la sociedad.

La reordenación se extendió al conjunto del pasivo corriente, que cayó un 64,5%, desde 114,2 hasta 40,5 millones. El descenso no respondió únicamente a la financiación bancaria: las deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas se redujeron en 53,3 millones, desde 69,8 hasta 16,5 millones. Estas partidas incluyen, entre otros conceptos, saldos derivados del sistema centralizado de tesorería entre las diferentes sociedades dependientes.

La cabecera mantiene una posición patrimonial muy sólida. Su patrimonio neto se situó en 1.390 millones de euros, prácticamente sin cambios respecto al ejercicio anterior y equivalente al 96 % de su activo individual. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes aumentaron desde 14,2 hasta 21,4 millones, un 50,4 %. De esta última cantidad, 16,1 millones correspondían a tesorería y otros 5,3 millones a activos líquidos equivalentes.

La fuerte reducción de las obligaciones inmediatas elevó además el fondo de maniobra —calculado como la diferencia entre el activo y el pasivo corriente— desde unos 139 millones hasta cerca de 176 millones. La cabecera disponía al cierre de 5,3 euros en activos corrientes por cada euro de pasivo a corto plazo, frente a los 2,2 euros del ejercicio anterior.

La energía lidera el margen EBITDA

El análisis operativo muestra dónde se concentran los mayores márgenes del grupo. Aunque el ladrillo continúa aportando el volumen de negocio —169,1 millones de euros entre cifra de negocio y otros ingresos de explotación y 27,5 millones de EBITDA—, es la energía la que presenta el margen EBITDA más elevado.

La división de generación hidráulica y fotovoltaica en Panamá sumó 47,9 millones de ingresos de explotación y aportó 26,9 millones de EBITDA. Con menos de una tercera parte de los ingresos del inmobiliario, prácticamente igualó su EBITDA y elevó su margen hasta el 56%, frente al 16% de la promoción inmobiliaria. Mientras el ladrillo aporta la dimensión, la energía es el área con mayor margen EBITDA del grupo.

Las denominadas «otras actividades» —que incluyen los hoteles Attica 21 en España, los establecimientos Four Seasons y Hilton en Marruecos, Bodegas Terraselecta, Quesería 1605 y diferentes activos inmobiliarios en alquiler— aportaron otros 99,9 millones de ingresos y 26,4 millones de EBITDA. Esta tercera área alcanzó un margen cercano al 26%, también superior al de la promoción inmobiliaria.

La reorganización de Espacia Avante

El vuelco de Espacia Avante completa la transformación del ejercicio. Después de perder 18,5 millones de euros en 2024, la promotora regresó a beneficios con un resultado positivo de 16,6 millones, en un año marcado también por una profunda reorganización patrimonial.

Inveravante realizó aportaciones de socios a Espacia Avante por 211,7 millones de euros mediante la compensación de créditos previamente concedidos a la promotora. La operación transformó esa financiación intragrupo en recursos propios y reforzó el balance de la filial, cuyo patrimonio neto aumentó desde 367,1 hasta 595,4 millones. Las cuentas acreditan que la recapitalización acompañó el regreso a beneficios, aunque no permiten atribuir exclusivamente a esta operación el cambio de signo del resultado.

Con Espacia Avante de nuevo en beneficios y una cabecera con más activos líquidos, menos deuda bancaria y un calendario de vencimientos más desahogado, Inveravante afronta el próximo ejercicio con una mayor flexibilidad financiera. La propia compañía considera que su estructura saneada, su dimensión y su capacidad operativa la sitúan en una posición óptima para aprovechar nuevas oportunidades de inversión que puedan surgir en el mercado.