Trabajo da 'luz verde' a la publicación del convenio textil de ARTE tras la impugnación de UGT

El Ministerio de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a más de 120.000 trabajadores, tras subsanar los aspectos requiridos a la comisión negociadora tras la impugnación del mismo por parte de UGT, según informan fuentes sindicales.

En concreto, el convenio, firmado el pasado 2 de junio por los sindicatos CC.OO. Servicios y Fetico y la patronal ARTE, que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, ha superado el control de legalidad y las correspondientes subsanaciones técnicas, de acuerdo con el procedimiento ordinario y en tiempo y plazo.

De esta forma, los requerimientos se han centrado en correcciones, adaptaciones y aclaraciones de determinados aspectos de la redacción que refuerzan los acuerdos alcanzados y la seguridad jurídica del texto.

La resolución de inscripción y publicación emitida por la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo, ordena "la inscripción del citado Convenio en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad", y su inserción en el BOE, prevista para los próximos días.

Este acuerdo, que tiene que ser publicado ahora en el BOE, permite dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo.

Fetico destaca que el convenio aumenta de "forma significativa" la capacidad de negociación de las organizaciones firmantes. A través de la comisión paritaria, los diferentes observatorios y las herramientas previstas en el texto, se velará por el avance de las condiciones laborales y de los derechos relacionados con la igualdad, la diversidad, las personas LGTBI y la discapacidad, entre otros ámbitos.

Por su parte, CC.OO. Servicios ha celebrado la culminación del "largo proceso" de negociación y tramitación de un convenio histórico que homologa y da garantías a nivel estatal y que incorpora "mejoras sustanciales" en jornada, conciliación y retribuciones para los trabajadores del sector.

"Desmonta el relato de CIG y UGT"

Por su parte, CC.OO. Galicia afirma que la inscripción del convenio estatal "desmonta el relato" de la central nacionalista CIG y UGT. "Los hechos evidencian que nunca existió la supuesta paralización", agrega.

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El procedimiento, según CC.OO. Galicia, "se limitó a la tramitación habitual de un convenio colectivo, en la que la autoridad laboral solicitó determinadas aclaraciones y adaptaciones técnicas que fueron debidamente atendidas por la comisión negociadora".