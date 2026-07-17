Trabajo da 'luz verde' a la publicación del convenio textil de ARTE tras la impugnación de UGT

El comercio textil nacional ya tiene un marco de juego definido. El Ministerio de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de gigantes del textil como Inditex o Mango y que afecta a más de 120.000 trabajadores. Pero antes la comisión negociadora ha tenido que subsanar varios puntos del convenio tras la impugnación del mismo por parte de UGT. Una vez superado este examen, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, marcando un antes y un después para el sector.

En concreto, el convenio, firmado el pasado 2 de junio por los sindicatos CC.OO. Servicios y Fetico y la patronal ARTE, que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, ha superado el control de legalidad y las correspondientes subsanaciones técnicas, de acuerdo con el procedimiento ordinario y en tiempo y forma.

De esta forma, los requerimientos se han centrado en correcciones, adaptaciones y aclaraciones de determinados aspectos de la redacción que refuerzan los acuerdos alcanzados y la seguridad jurídica del texto.

La resolución de inscripción y publicación emitida por la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo, ordena "la inscripción del citado Convenio en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad", y su inserción en el BOE, prevista para los próximos días.

Hasta ahora, la realidad laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector en España era un mosaico de acuerdos provinciales. Con el macroconvenio estatal, el sector estrena un marco estatal homogéneo. ¿El objetivo? Que trabajar en una gran cadena de moda tenga las mismas reglas de juego, tanto en A Coruña como en cualquier otro punto del país.

Para los sindicatos firmantes, CCOO y Fetico, no se trata solo de un papel oficial; aseguran que el acuerdo trae consigo mejoras que se notarán en el día a día. Desde que la Dirección General de Trabajo apeló a la patronal a corregir las deficiencias detectadas en el convenio, la comisión negociadora ha tenido que ponerse manos a la obra para realizar las correcciones, adaptaciones y aclaraciones exigidas.

Fuentes sindicales confirman que estos ajustes no fueron meros retoques estéticos, sino modificaciones necesarias para dotar al convenio de la "seguridad jurídica" suficiente para evitar futuros litigios. El objetivo final de estos cambios ha sido blindar el documento, asegurando que los acuerdos alcanzados sobre jornada laboral, conciliación y retribuciones —puntos que CCOO y Fetico califican de "mejoras sustanciales"— sean ejecutables.

Desde ARTE confirmaron esta misma mañana que, una vez realizadas las subsanaciones oportunas dentro del procedimiento habitual de tramitación, la Dirección General de Trabajo ha resuelto la inscripción del convenio colectivo y ha ordenado su publicación en el BOE, que espera "se produzca en los próximos días". "Reiteramos nuestro compromiso con la aprobación y plena efectividad del convenio, con el objetivo compartido de impulsar un sector más homogéneo y estable, mediante un acuerdo que refuerza la seguridad jurídica, fomenta la cohesión y contribuye a la competitividad del sector, al tiempo que aporta mayor estabilidad a los trabajadores", defienden desde la patronal.

"Desmonta el relato de CIG y UGT"

Por su parte, CC.OO. Galicia afirma que la inscripción del convenio estatal "desmonta el relato" de la central nacionalista CIG y UGT. "Los hechos evidencian que nunca existió la supuesta paralización", agrega.

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El procedimiento, según CC.OO. Galicia, "se limitó a la tramitación habitual de un convenio colectivo, en la que la autoridad laboral solicitó determinadas aclaraciones y adaptaciones técnicas que fueron debidamente atendidas por la comisión negociadora".