El ingeniero que dejó Inditex para crear desde A Coruña la empresa que ordena la inmigración laboral

En un taller de Lima, un soldador completa una prueba ante responsables de una empresa coruñesa. A cientos de kilómetros, un cocinero prepara un menú y un especialista forestal maneja una motosierra. Ninguno está buscando empleo al uso. Si superan el examen, viajarán a España con un contrato firmado y un puesto de trabajo esperándole. La escena se repite cientos de veces al año y resume el modelo de negocio que Diego Carbajosa ha construido desde A Coruña para responder a uno de los grandes desafíos de la economía española: la falta de profesionales cualificados.

«Juntamos dos necesidades», resume el fundador y consejero delegado de Talento Grupo Internacional: «La de las empresas, que no encuentran personal para seguir creciendo, y la de las personas, que buscan una oportunidad para desarrollar su vida». Detrás de esa idea hay seis años de trabajo y un sistema propio que ya ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral para ocupar puestos que las empresas españolas no conseguían cubrir.

La historia comenzó lejos de los recursos humanos. Ingeniero industrial, Carbajosa trabajó en transporte y logística internacional de Inditex hasta que en julio de 2019 decidió emprender. Un cliente le trasladó un problema que cambiaría el rumbo de la empresa: necesitaba conductores de camión y nadie era capaz de encontrarlos. Analizó legislación migratoria, formación profesional y evolución demográfica de varios países latinoamericanos hasta concluir que Perú reunía las mejores condiciones para desarrollar el proyecto.

Mientras otras consultoras descartaban una iniciativa tan compleja, habló con su mujer y tomó una decisión que marcaría el futuro de la compañía. Viajó solo a Lima, creó la estructura legal y contrató a Samuel, el primer empleado de Talento Grupo Internacional. Poco después se incorporó su mujer Raquel Quiroga, también procedente de Inditex y hoy cofundadora del proyecto.

Una trabajadora de Talento realiza una entrevista en la sede de A Coruña. / Gus de la Paz

Ese origen explica también la forma de gestionar la empresa. Carbajosa no habla de intuición, sino de procesos. «La única manera de que esto funcione bien es verlo como una fábrica», afirma. Cada candidato pasa pruebas técnicas antes de iniciar cualquier trámite. Para ello, la empresa recrea entornos reales de trabajo donde comprueba que cada profesional domina su oficio. Después recibe formación sobre cultura laboral española y, una vez incorporado, la empresa mantiene un seguimiento durante el primer año para facilitar su integración.

Otra decisión distingue el modelo desde sus inicios. «No cobramos nunca al trabajador», sentencia. Todo el coste lo asumen las empresas contratantes. Tampoco aceptan trabajar con cualquier compañía. Antes de iniciar un proceso, Carbajosa conoce personalmente a cada cliente y analiza las condiciones laborales que ofrece. «Hay empresas que no tienen gente porque se lo merecen. Nosotros trabajamos con empresas serias, que cumplen», sostiene. Para él, cubrir vacantes solo tiene sentido si el proyecto mejora tanto la competitividad de la empresa como la vida de quien decide empezar de nuevo a miles de kilómetros de su país.

Las cifras ayudan a medir el crecimiento -en 2025 alcanzó una facturación de 5,1 millones de euros y este año prevé situarse entre 6,7 y 7-, pero no explican el alcance del proyecto. Carbajosa prefiere hablar de personas. Recuerda a Alexander, un peruano con siete hijos menores al que entrevistó en Lima y que hoy vive en Zaragoza tras reagrupar a toda su familia. También a cocineros que trabajaban en el Hilton de Lima y hoy lo hacen en restaurantes españoles, o a César, un dermatólogo que ejerce en San Sebastián después de rehacer su carrera. «Nuestro propósito es mejorar vidas a través del empleo», resume.

Ese propósito ha llevado a la empresa a trabajar con más de 240 compañías repartidas por 43 provincias españolas. Entre sus clientes figuran grandes grupos industriales y de servicios, junto a empresas de tamaño medio que comparten un mismo desafío: encontrar profesionales cualificados.

Diego Carbajosa, en la sede de Talento en A Coruña. / Gus de la Paz

Sectores como el metal, la construcción, la logística o la industria recurren a la contratación internacional para mantener su actividad y afrontar nuevos proyectos. La compañía, que ya cuenta con unos 70 empleados, mantiene su sede en la ciudad de A Coruña, ha abierto oficina en Barcelona y opera en Perú desde Lima, Piura y Arequipa, con Madrid como siguiente destino de su expansión.

La dimensión alcanzada por el proyecto se refleja también en acuerdos como el firmado con Carnimad, la principal organización empresarial del comercio cárnico en España. Ambas entidades impulsarán durante los próximos años la incorporación de más de 4.000 profesionales peruanos para atender las necesidades de mano de obra del sector.

Paradójicamente, el principal freno para ese crecimiento está en la burocracia. Más de 1.200 profesionales con un puesto de trabajo ya asignado siguen pendientes de completar los trámites administrativos. Carbajosa sostiene que esa demora perjudica tanto a las empresas como a la economía española. «Es un freno», resume.

Aun así, no pierde de vista el objetivo con el que inició la aventura en 2019. La empresa trabaja en el denominado proyecto 30-30, un plan que aspira a facilitar la incorporación de 30.000 profesionales antes de 2030. «Queremos ser el referente europeo de la migración laboral ordenada», concluye.

Mientras ese objetivo toma forma, en algún punto de Perú otro soldador vuelve a colocarse la máscara de protección antes de comenzar una prueba técnica. Para Talento es un proceso más dentro de un método diseñado con precisión. Para quien está al otro lado de la mesa puede ser el comienzo de una nueva vida.

La receta de un 90% de éxito

No todos los profesionales que llaman a la puerta de Talento Grupo Internacional acaban viajando a España. La compañía ha reunido una comunidad de más de un millón de seguidores en redes sociales y una base de datos con unos 150.000 candidatos, pero solo una pequeña parte completa el proceso.

«Hemos incorporado alrededor de 3.500 personas y tenemos más de 1.200 pendientes de llegar. Eso significa que seleccionamos aproximadamente entre un 2% y un 3%», explica Diego Carbajosa.

Ese filtro explica otro de los indicadores que más valora la empresa: alrededor del 90% de los trabajadores continúa en su puesto un año después de incorporarse. «Es la forma que tenemos de medir si el proceso ha funcionado», reconoce.