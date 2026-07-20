El Ibex 35 cede un leve 0,05%, pero aguanta los 19.200 puntos

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una leve caída del 0,05% en comparación con el viernes, hasta situarse en los 19.206,9 puntos, pese que durante la jornada había llegado a recuperar la cota de los 19.300 enteros.

El contexto sigue marcado por el contexto geopolítico. El Ejército de EEUU ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán en la que constituye la novena noche consecutiva de operaciones militares contra la República Islámica bajo la justificación de socavar las posibilidades de Teherán para atacar buques en el estrecho de Ormuz.

De su lado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado ataques contra tropas estadounidenses en Jordania y Kuwait, declarando haber "abatido a decenas" de tropas estadounidenses en el primero, en el marco de la novena jornada de hostilidades entre ambos ejércitos.

Las fuerzas del órgano militar han asegurado haber destruido "veinte refugios donde se encontraban estacionadas las fuerzas estadounidenses asesinas de niños en la región de Al Azraq" --donde se encuentra una base aérea con tropas y equipamiento norteamericanos--, afirmando haber "abatido a decenas de terroristas estadounidenses", según un comunicado de la Guardia recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la misma.

No obstante, los inversores de la Bolsa española estarán pendientes esta semana de la publicación de resultados empresariales, que arrancan este miércoles con Banco Santander y proseguirán con Bankinter el jueves y Banco Sabadell y Mapfre el viernes. Asimismo, el Banco Central Europeo (BCE) se reunirá el jueves para decidir si ajusta su política monetaria, antes de su tradicional parón veraniego.

"Los fundamentales siguen siendo favorables: la inflación se modera, la actividad económica muestra fortaleza, los resultados empresariales sorprenden positivamente y se alejan las expectativas de subidas de tipos", han avanzado los analistas de Renta 4.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Cirsa ha adquirido una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, entidad propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal, "uno de los establecimientos más emblemáticos del país".

Asimismo, se ha conocido que TSK ha cobrado 82 millones de dólares (71,7 millones de euros) por la financiación a Avanzalia de una planta solar de 150 megavatios (MW) en Panamá. La ingeniería ha firmado la mayor subida del Mercado Continuo, con un alza del 6,9%.

Dentro del Ibex 35, los mayores incrementos han sido los de Grifols (+3,72%), Solaria (+1,78%), Indra (+1,55%), Repsol (+1,43%), Acciona (+1,39%) y BBVA (+0,68%).

Del lado contrario, los descensos más notables han sido los de IAG (-1,19%), Telefónica (-1%), Fluidra (-0,94%), Aena (-0,92%), Redeia (-0,90%) y Cellnex (-0,81%).

La evolución del resto de los principales mercados ha sido mixto. Londres y Milán han caído un 0,71% y un 0,04%, respectivamente. París y Fráncfort han subido un 0,02% y un 0,06%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en los 88,07 dólares, un 0,02% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,32 dólares, un 0,21% menos.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,608%, frente al 3,589% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se reducía en cinco décimas, hasta los 45,8 puntos básicos.

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Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,24% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1412 dólares por cada euro.