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Resultados del Santander

Grisi: "Este ha sido el mejor primer semestre de la historia del Santander"

El Santander capta 12 nuevos millones de clientes de los que 4 millones proceden de la compra del británico TSB

Archivo - El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, durante la presentación de los resultados de Banco Santander en su ejercicio de 2024, a 5 de febrero de 2025, en Boadilla del Monte, Madrid (España).

Archivo - El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, durante la presentación de los resultados de Banco Santander en su ejercicio de 2024, a 5 de febrero de 2025, en Boadilla del Monte, Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

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Juan Carlos Lozano

El consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi, afirmó ayer que este primer semestre ha sido "el mejor de la historia" del banco. El Santander logró un beneficio neto de 8.973 millones, con un incremento del 31%, gracias a la plusvalía de 1.900 millones obtenida por la venta de su filial polaca. En esta línea recordó la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones de 1.800 millones para cumplir el compromiso de elevar la retribución a los accionistas por un valor de 10.000 millones bajo esta fórmula: "Llevamos ya unos 9.000 millones", cuantificó.

Grisi subrayó los 12 millones nuevos de clientes captados por los grupo en el mundo (el 80% llega a través de las oficinas), y el director general Financiero, José García Cantera, especificó que 4 de esos millones vienen por parte de la compra del británico TSB y dijo que los restantes 8 millones eran "la mayor tasa de crecimiento" que el banco ha tenido nunca. Grisi subrayó que en España tiene casi 15,5 millones de clientes, con un crecimiento de 400.000. En esta línea puso en valor el nivel récord de los ingresos por comisiones "en todos los países y todos los negocios" y por la implicación más profunda con los clientes, que "nos están usando más y de mejor manera".

Grisi comentó que se ha completado la adquisición del británico TSB y que ya se están dando los primeros pasos en la integración, en la que estiman unas sinergias de 400 millones de libras. Sobre el plan de prejubilaciones, afirmó no tener una estimación de cuántas personas podrían acogerse al plan, aunque insistió en su carácter voluntario y en que ha sido pactado al 100% con los sindicatos.

Rechazó analizar el expediente abierto por la Comisión de Competencia (CNMC) ("no podemos hablar o comentar expedientes en curso") sobre una posible coordinación de precios en las hipotecas ("el mercado es muy bueno y competitivo", dijo) por parte de los bancos.

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Respecto al informe de la reforma bancaria presentado el viernes pasado por la Comisión europea (CE), García Cantera lo aplaudió como "un primer paso en la dirección correcta" porque "reconoce la necesidad de pensar en el capital para poder liberarlo y dedicarlo al crecimiento económico", aunque reclamó una mayor concreción.

Fuente: El Periódico

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