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El petróleo, a 93 dólares

El Ibex 35 abre a la baja pendiente del BCE y digiere los resultados del Santander

La temporada de resultados arranca en el Ibex 35 con el Banco Santander, que eleva su beneficio neto un 31% tras vender su filial polaca

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba con un avance del 0,24% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 19.730,70 puntos, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo ante nuevas incertidumbres en torno al conflicto en Oriente Próximo. Finalmente, desciende y cierra la jornada por debajo de los 19.700 puntos. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba con un avance del 0,24% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 19.730,70 puntos, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo ante nuevas incertidumbres en torno al conflicto en Oriente Próximo. Finalmente, desciende y cierra la jornada por debajo de los 19.700 puntos. ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

A solo un día de la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), los inversores centran su atención en los temores sobre la inflación, mientras la guerra en Oriente Próximo se prolonga. El precio del petróleo ha vuelto a subir hasta situarse cerca de los 93 dólares por barril, a medida que aumenta la amenaza de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. El Ibex 35 amanece con una caída del 0,70%.

En el parqué de Madrid, los inversores están analizando los últimos resultados del Banco Santander, mientras la temporada de presentación de resultados cobra impulso en el Ibex 35.

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El banco que preside Ana Botín logró disparar su beneficio neto un 31% hasta los 8.973 millones de euros en el primer semestre de 2026, por la venta de su filial polaca. El mercado ha reaccionado con caídas. Este miércoles los títulos del Santander ceden en torno al 0,24% en la apertura de la sesión.

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Fuente: El Periódico

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