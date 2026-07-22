El petróleo, a 93 dólares
El Ibex 35 abre a la baja pendiente del BCE y digiere los resultados del Santander
La temporada de resultados arranca en el Ibex 35 con el Banco Santander, que eleva su beneficio neto un 31% tras vender su filial polaca
Monique Zamora Vigneault
A solo un día de la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), los inversores centran su atención en los temores sobre la inflación, mientras la guerra en Oriente Próximo se prolonga. El precio del petróleo ha vuelto a subir hasta situarse cerca de los 93 dólares por barril, a medida que aumenta la amenaza de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. El Ibex 35 amanece con una caída del 0,70%.
En el parqué de Madrid, los inversores están analizando los últimos resultados del Banco Santander, mientras la temporada de presentación de resultados cobra impulso en el Ibex 35.
El banco que preside Ana Botín logró disparar su beneficio neto un 31% hasta los 8.973 millones de euros en el primer semestre de 2026, por la venta de su filial polaca. El mercado ha reaccionado con caídas. Este miércoles los títulos del Santander ceden en torno al 0,24% en la apertura de la sesión.
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Fuente: El Periódico
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