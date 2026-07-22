Tres empresas llaman a la puerta de Recursos de Galicia tras abrirse la captación de nuevos socios

El proceso para incorporar nuevos socios a Recursos de Galicia (RDG) comienza a despertar interés entre el tejido productivo. Tres empresas contactaron con la sociedad en las últimas horas para conocer las condiciones de entrada en su accionariado, coincidiendo con el inicio de una ronda de reuniones con clústeres y organizaciones empresariales para explicar una ampliación de capital que pretende reforzar su capacidad inversora.

El consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, trasladó esa primera respuesta empresarial antes de participar en Santiago en un encuentro con representantes de los clústeres gallegos, al que también asistió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Lorenzana y Bruquetas mantuvieron un encuentro con representantes de los clústeres gallegos / cedida

“Estamos contentos con cómo está siendo la acogida”, señaló Bruquetas, quien explicó que las tres compañías se interesaron por el procedimiento para incorporarse a la sociedad. La expectativa de RDG es que más empresas se sumen durante los próximos meses.

La reunión con los clústeres forma parte de la campaña diseñada para dar a conocer la operación, sus condiciones y su calendario al conjunto del empresariado. Tras este primer encuentro, está prevista una nueva reunión con las confederaciones empresariales, que trasladarán la información a las compañías asociadas.

Lorenzana animó a las empresas gallegas a participar en la operación con independencia de su tamaño y objeto social. La ampliación estará abierta a cualquier compañía con vinculación con Galicia, salvo aquellas cuya actividad principal consista en la gestión de activos energéticos o mineros.

La conselleira defendió la necesidad de “seguir fortaleciendo desde el punto de vista financiero” a Recursos de Galicia para aumentar su capacidad de inversión en nuevos activos y proyectos.

La sociedad cuenta actualmente con un capital de 43,6 millones de euros y aspira a situarlo por encima de los 100 millones. El importe definitivo dependerá tanto de la valoración de los activos que aportará la Xunta como de la participación de las empresas privadas.

Más capacidad para extender el retorno al territorio

El objetivo de incorporar nuevos socios no se limita a incrementar los recursos financieros de la compañía. RDG pretende utilizar esa mayor capacidad para acceder a otros activos, tecnologías y zonas de Galicia, y extender las políticas de retorno económico que ya desarrolla alrededor de sus primeras inversiones.

La sociedad posee el 100% del parque eólico de Mondigo, situado en A Mariña lucense. La operación permitió crear el programa Mondigo Beneficia, mediante el que los vecinos del entorno de la instalación pueden acceder a descuentos en su factura eléctrica.

También participa con un 10% en Recursos Minerales de Galicia, promotora del proyecto de la mina de Doade, en Ourense, declarado estratégico por la Comisión Europea.

Lorenzana explicó que el propósito de la compañía es contribuir a abaratar los costes energéticos de la industria y de la población gallega y hacer que los beneficios procedentes del aprovechamiento de los recursos naturales repercutan especialmente en los municipios próximos a los proyectos.

La Xunta de Galicia, accionista mayoritaria de RDG, participará en la ampliación mediante una aportación en especie. Incorporará a la sociedad su participación del 30,92% en Nedgia Galicia y los porcentajes de entre el 3% y el 4% que el Instituto Enerxético de Galicia posee en seis parques eólicos.

Estos parques suman una potencia instalada conjunta de 186 megavatios y sus activos están situados íntegramente en Galicia.

Una vez realizada la aportación pública, la ampliación se abrirá a nuevas compañías privadas. RDG cuenta actualmente con 32 empresas en su accionariado, entre las que se encuentran Abanca, Gadisa, Copasa, Finsa, Megasa y Grupo Nogar.

En conjunto, los socios privados sostienen más de 21.000 empleos directos y representan alrededor del 14% del producto interior bruto gallego.

Las reuniones con clústeres y patronales servirán para medir la disposición real del empresariado a participar y determinar hasta dónde puede llegar la ampliación. Bruquetas señaló que la prioridad es conseguir la mayor capacidad financiera posible para reproducir en otros territorios los beneficios ya impulsados en Mondigo.

El calendario contempla que entre octubre y noviembre se reciba un informe independiente con la valoración de las participaciones aportadas por la Xunta. La intención es someter la operación a aprobación definitiva en la junta general de Recursos de Galicia de diciembre.

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La entrada de nuevos socios se convierte así en la principal novedad de una ampliación con la que RDG quiere reforzar su carácter público-privado. La aparición de las primeras tres empresas interesadas supone el punto de partida de un proceso que la sociedad pretende mantener abierto al conjunto del tejido empresarial gallego.

Fuente: El Correo Gallego