Resultados
Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos
La empresa alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Washington
Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5% menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.
La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.
Fuente: El Periódico
- El Gobierno inicia la inhabilitación de la comercializadora eléctrica creada por la Xunta
- La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces instan a renovar los abonos en Marathón Inferior
- Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
- Elisa González (70 años), una de las muchas voluntarias jubiladas de las organizaciones de A Coruña: «Tenía ganas y me pareció la oportunidad perfecta para ayudar»
- Luz verde ambiental a la macroampliación de 22 millones de euros que Profand prevé en su planta de Cambre
- La Segunda Guerra Mundial vuelve al Monte de San Pedro de A Coruña: horarios y programa de la recreación del desembarco de Normandía
- El bar más argentino de A Coruña denuncia una campaña de acoso en Google Maps tras la final del Mundial
- Recta final a la gran obra del bloque en la calle Médico Durán de A Coruña: ya tiene fecha de finalización y nuevo aspecto