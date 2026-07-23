Amancio Ortega cierra en París la segunda mayor compra de su historia: más de 800 millones

Amancio Ortega acaba de protagonizar en París la segunda mayor operación inmobiliaria de sus más de dos décadas como inversor. El fundador y primer accionista de Inditex, a través de su brazo inversor Pontegadea, ha adquirido Capital 8, uno de los grandes complejos de oficinas de la capital francesa, por un importe superior a los 800 millones de euros, según han confirmado fuentes cercanas a la operación.

La adquisición supone un nuevo salto en la estrategia inmobiliaria del empresario gallego y se sitúa como la segunda de mayor cuantía realizada desde que en 2001 comenzó a reinvertir los dividendos que recibe de Inditex en activos inmobiliarios de primer nivel.

Las negociaciones habían trascendido el pasado mes de mayo, cuando se apuntó a una valoración cercana a los 850 millones. Las fuentes consultadas han rebajado esa cifra, aunque aseguran que está por encima de los 800.

Capital 8 se encuentra en el número 32 de la Rue de Monceau, en el distrito VIII de París y en pleno corazón del área financiera de la ciudad. El complejo cuenta con alrededor de 45.000 metros cuadrados y capacidad para unas 3.000 personas.

Rehabilitado

Está integrado por varios edificios y dispone, entre otros elementos, de 2.690 metros cuadrados de espacios exteriores, 3.700 metros cuadrados de cubierta vegetal, un vestíbulo de más de 500 metros cuadrados y una azotea panorámica. El conjunto fue sometido a una profunda rehabilitación para modernizar sus instalaciones manteniendo elementos de la arquitectura haussmanniana.

El inmueble tiene además un elevado nivel de ocupación, con alrededor del 95% de su superficie alquilada. Entre las compañías con presencia en Capital 8 figuran Tikehau Capital, Mitsubishi, Standard Chartered, NatWest, Investec, Paul Hastings y CMA CGM.

El desembolso coloca la operación parisina en la segunda posición de las mayores compras realizadas por Ortega durante su larga trayectoria inmobiliaria. Hasta ahora, la principal adquisición de un único activo es el Royal Bank Plaza de Toronto, comprado en 2022 por 843 millones de euros.

En 2025, Pontegadea volvió a realizar una operación de gran tamaño en Canadá con la adquisición de The Post, el complejo de Vancouver que alberga oficinas de Amazon, por unos 680 millones. En 2019 había pagado alrededor de 700 millones por The Post Building de Londres.

Por encima en volumen global figura la entrada de Pontegadea en el negocio logístico estadounidense en 2022, cuando desembolsó 905 millones por un paquete de centros de distribución. Aquella operación, sin embargo, comprendía varios activos, mientras que Capital 8 constituye una única propiedad.

La compra refuerza además la presencia de Ortega en Francia y confirma su apuesta por grandes inmuebles en ubicaciones privilegiadas y con inquilinos de primer nivel. La cartera inmobiliaria de Pontegadea alcanzó en 2025 un valor de 21.200 millones de euros.