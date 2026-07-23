Galicia supera los 3.000 puntos de carga para vehículos eléctricos, pero el 27% aún no funciona

No cabe duda de que la red de cargadores que permite al coche eléctrico rodar sobre las carreteras gallegas crece, pero el quid de la cuestión está en cómo se expande; el ritmo al que lo hace, dónde gana terreno y cuáles son las características de la infraestructura que se despliega. El recurso más valioso para radiografiar esta evolución lo aporta cuatro veces al año, trimestre tras trimestre, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que acaba de publicar una nueva edición de su Barómetro de electromovilidad. Según el mapa de la patronal del motor, Galicia supera por primera vez los 3.000 enchufes disponibles —⁠son 3.129 hasta junio para ser exactos⁠—⁠, aunque hay que leer bien su letra pequeña: el 27% no funcionan, exactamente 848, lo que hace que solo haya 2.281 operativos.

Esa es la primera traba que afronta la transición energética hacia los turismos más limpios: la falta de conexiones reales para que puedan desplazarse sin contratiempos, con todas las garantías de que no van a quedarse tirados. En este sentido, los postes activos en la comunidad han aumentado en 378 en los últimos doce meses, creciendo menos que los 538 y los 540 que se encendieron en los dos periodos idénticos inmediatamente anteriores.

Al pausado despliegue de los cargadores se suma otra barrera histórica: la mayor parte de las electrolineras que sí funcionan son de carga lenta, con potencias de 50 kW o menos. En total, hay 1.541, el 67,6% de las instalaciones operativas, y de ellas nueve de cada diez cuentan con una potencia de 22 kW o inferior, ofreciendo tiempos de carga de entre tres y 19 horas.

Así ha crecido la red de recarga del coche eléctrico en Galicia / Hugo Barreiro

Aun así, son los enchufes rápidos, de 50 kW o más, los que más crecen entre 2025 y 2026, tomando como referencia el mes de junio de cada año. Se han incrementado más de un 39% y alcanzan ya los 740, representando casi un tercio de la red activa. Desde la pandemia del COVID, su peso ha ido acentuándose progresivamente (del 2,2% de 2020 al 4,8% de 2021; el 9,4% de 2022, el 17,6% de 2023, el 26,1% de 2024, el 28% de 2025 y el 32,4% de 2026).

El porcentaje de cargadores solventes crece, aunque todavía quede camino por recorrer, y también lo hace la alta potencia, de 150 kW o más, que sube del 8,2% al 12,1% en los últimos doce meses con 276 postes en marcha. El dato más llamativo es el de los supercargadores, de 250 kW o más, que prácticamente se han duplicado en Galicia al pasar de 84 a 166. Su avance «es fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, permitiendo tiempos de carga de entre 15 y 27 minutos», remarca Anfac, que recuerda que tres de cada cuatro instalaciones de este tipo se enmarcan en proyectos privados de fabricantes de automóviles. «Los obstáculos administrativos siguen representando una barrera para el desarrollo de la infraestructura de recarga», agrega la patronal del motor, que señala entre ellos «el acceso a la red de distribución eléctrica».

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En Galicia, ocho de cada diez nuevos puntos activos se instalaron fuera de las ciudades, en vías interurbanas, donde prácticamente se concentra el 64% de la red operativa. Aumentan un 26% en los últimos doce meses (+303, 1.456 en total), cuatro veces más que los nuevos postes urbanos (+75, 825 desplegados).