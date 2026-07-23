Indra gana 219 millones en el primer semestre, un 2% más, y dispara un 30% sus ingresos

Indra obtuvo un beneficio neto de 219 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 2% más que los 215 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado se apoya en la fuerte mejora del negocio operativo, aunque su crecimiento quedó limitado por la comparación con unas cuentas de 2025 que incluían un efecto extraordinario de 100 millones relacionado con la revalorización de TESS Defence.

La compañía elevó sus ingresos un 30%, hasta 3.179 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación —ebitda— aumentó un 72%, hasta 456 millones. El beneficio operativo —ebit— alcanzó los 316 millones, un 51% más, y el margen sobre ventas mejoró 1,3 puntos porcentuales, hasta el 9,9%.

El resultado antes de impuestos creció un 13%, hasta 319 millones. Sin embargo, la mayor carga fiscal y el peor comportamiento comparativo del resultado financiero moderaron el avance del beneficio neto. El gasto por impuesto de sociedades aumentó desde 67 hasta 92 millones y la tasa impositiva se situó en el 29%, frente al 24% de un año antes.

La aceleración de la actividad fue especialmente intensa durante el segundo trimestre. Entre abril y junio, los ingresos aumentaron un 43,5%, hasta 1.844 millones, y el ebit avanzó un 73%, hasta 198 millones. El beneficio neto trimestral, en cambio, descendió un 7,9%, hasta 143 millones, nuevamente condicionado por la ausencia de los efectos financieros extraordinarios contabilizados en 2025.

Indra atribuye la mejora operativa al crecimiento de las divisiones de mayor rentabilidad, especialmente Defensa y Gestión de Tráfico Aéreo, y a la incorporación de Hispasat e Hisdesat al perímetro de consolidación. Las adquisiciones aportaron 377 millones a las ventas del semestre, frente a solo seis millones en el mismo periodo de 2025.

La cartera se duplica

La cartera de pedidos más que se duplicó, hasta alcanzar un máximo de 20.533 millones, un 117% más. La contratación neta aumentó un 58%, hasta 5.010 millones, y la ratio entre nuevos contratos e ingresos se situó en 1,58 veces, frente a 1,29 veces un año antes.

Defensa fue el principal motor de las cuentas. Sus ingresos crecieron un 103%, hasta 973 millones, y la contratación aumentó un 120%, apoyada en Eurofighter, los Programas Especiales de Modernización (PEM), los sistemas de simulación y distintos proyectos de radares y sistemas navales. Su cartera se elevó hasta 11.746 millones.

El crecimiento de Defensa, no obstante, estuvo acompañado de cierta presión sobre la rentabilidad por la integración de TESS Defence. El margen ebit de la división descendió desde el 18,9% hasta el 17%, aunque habría alcanzado el 21,3% excluyendo el impacto de esta compañía.

La división de Espacio multiplicó por cinco sus ventas, hasta 190 millones, debido principalmente a la consolidación de Hispasat e Hisdesat. Sin ese efecto y descontado el impacto de las divisas, sus ingresos orgánicos descendieron un 14%. Gestión de Tráfico Aéreo elevó su facturación un 16%, hasta 300 millones, y mejoró su margen ebit hasta el 12,6%.

Minsait, la mayor división por volumen de ingresos, facturó 1.541 millones, un 3% más. Dentro de esta actividad, Digital y Soluciones creció un 16%, gracias al avance de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la migración a la nube, mientras que Outsourcing y Otros Servicios descendió un 13%. Movilidad aumentó sus ventas un 2%, aunque redujo sus márgenes, y destacó por el fuerte crecimiento de la contratación tras adjudicarse proyectos como la gestión de la red de Transport for London.

Se dispara el flujo de caja

El flujo de caja libre se disparó hasta 1.487 millones, frente a 65 millones un año antes, debido principalmente a los anticipos recibidos por los Programas Especiales de Modernización (PEM). Indra señala que, excluyendo este efecto sobre el capital circulante y aplicando un nivel de factoring comparable, la generación de caja habría sido de 15 millones.

El grupo cerró junio con una caja neta de 1.033 millones, frente a una deuda neta de 583 millones al término de 2025. Durante el semestre también completó la venta del negocio de BPO y alcanzó un acuerdo para desprenderse de Minsait Business Consulting.

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Tras estos resultados, Indra mantuvo sus objetivos para 2026: superar los 7.000 millones de ingresos en moneda local, alcanzar un ebit de más de 700 millones y generar un flujo de caja libre superior a 375 millones.