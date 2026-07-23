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Urovesa lanza dos cursos para desempleados con posibilidad de contratación inmediata en Valga

La compañía compostelana inicia el proceso de selección para dos programas de formación con una duración conjunta de 372 horas y orientados a la inserción laboral

Planta de Urovesa en Valga

Planta de Urovesa en Valga / Noe Parga

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Roi Rodríguez

Santiago

Dos programas formativos pueden convertirse este otoño en una vía de acceso al empleo industrial en Valga. Urovesa ha abierto la selección de participantes para nuevos cursos de logística y montaje de vehículos especiales de alta movilidad, ambos dirigidos a personas desempleadas y con posibilidad de contratación inmediata una vez finalizada la formación.

La primera propuesta es la tercera edición del curso de Operaciones Básicas de Logística en el Montaje de Vehículos Especiales de Alta Movilidad. Se impartirá entre el 11 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, tendrá una duración de 190 horas y se desarrollará en las instalaciones de Urovesa en Valga.

El programa está orientado a preparar perfiles para las tareas logísticas vinculadas al proceso de fabricación, como el movimiento, la organización y la preparación de los materiales y componentes necesarios durante el montaje.

La compañía también ha puesto en marcha la quinta edición del curso de Operaciones de Montaje de Vehículos Especiales de Alta Movilidad. En este caso, la formación comenzará el 21 de septiembre y finalizará el 23 de octubre, con una duración total de 182 horas.

Este segundo programa se centrará en las operaciones relacionadas directamente con el montaje de los vehículos fabricados por la empresa. Al desarrollarse en la propia planta, permitirá a los participantes formarse en contacto con el entorno industrial y con los procesos de producción.

Cómo enviar la candidatura

Las dos formaciones están destinadas a personas desempleadas y contemplan la posibilidad de contratación inmediata, aunque Urovesa no ha detallado el número de incorporaciones previstas ni las plazas disponibles.

La compañía ha iniciado ya el proceso de selección. Las personas interesadas deben enviar su currículo a hr@urovesa.com e indicar como referencia «Selección formación UFES 2026».

En conjunto, los dos cursos suman 372 horas de formación. El de logística finalizará el 16 de octubre, mientras que el de montaje se prolongará hasta el día 23 del mismo mes.

Urovesa presenta ambas iniciativas como parte de su escuela de formación y como una oportunidad para adquirir conocimientos especializados en un sector industrial vinculado a la fabricación de vehículos de alta movilidad.

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La empresa no ha comunicado públicamente una fecha límite para presentar las candidaturas. Por ello, los aspirantes pueden remitir ya su currículo para participar en el proceso de selección.

Fuente: El Correo Gallego

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