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Las pymes de A Coruña pueden solicitar hasta 4.500 euros para digitalizarse

La Cámara de Comercio abre el plazo del programa Pyme Digital, cofinanciado con fondos europeos, hasta el 28 de julio

Antonio Couceiro y Manuel Galdo, presidente y director general de la Cámara de A Coruña, en la sede de la entidad

Antonio Couceiro y Manuel Galdo, presidente y director general de la Cámara de A Coruña, en la sede de la entidad / L. O.

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RAC

A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña ha abierto la convocatoria del programa Pyme Digital 2026, destinado a apoyar la transformación tecnológica de pequeñas y medianas empresas mediante diagnósticos individualizados y ayudas para implantar soluciones digitales.

Cada empresa podrá recibir una subvención máxima de 4.494 euros, correspondiente al 60% de un presupuesto elegible de hasta 7.490 euros. Esta cantidad incluye 7.000 euros de costes directos y un 7% adicional en concepto de gastos indirectos.

La inversión deberá ser adelantada íntegramente por la empresa beneficiaria y estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Plazo

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 28 de julio. La tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de A Coruña, donde también pueden consultarse las bases, los requisitos y la documentación necesaria.

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El programa contempla una primera fase de diagnóstico para detectar las necesidades tecnológicas de cada negocio y una segunda etapa destinada a implantar las soluciones propuestas. El objetivo es mejorar la competitividad, la eficiencia y la adaptación de las pymes al entorno digital.

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