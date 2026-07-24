Resultados empresariales
El Banco Sabadell mantiene el beneficio en 971 millones de euros tras la salida de TSB
Las primeras cuentas bajo el liderazgo de Marc Armengol dejan un beneficio neto de 971 millones, pero el ordinario cae un 14,1% hasta 691 millones
El Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 971 millones de euros en el primer semestre de 2026, prácticamente en línea con el mismo periodo del año anterior (-0,5%). Sin la aportación de 79 millones de TSB ni los impactos extraordinarios contabilizados durante el periodo, el beneficio ordinario se situó en 691 millones, un 14,1% menos. Este semestre marcó un punto de inflexión para la entidad catalana, cuyas cuentas estuvieron condicionadas por el impacto contable de la venta de la filial británica TSB al Santander y llegan en plena transición del banco hacia una entidad concentrada fundamentalmente en España.
Todo esto, después de que el banco superara en octubre de 2025 la oferta pública de adquisición (OPA) hostil lanzada por el BBVA. Los resultados son los primeros bajo el liderazgo del nuevo consejero delegado del grupo, Marc Armengol, quién tomó el relevo de César González-Bueno en mayo. Armengol era, hasta la fecha, el máximo responsable de TSB.
"Sin tener en cuenta la contribución de la unidad británica y los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente se ha situado en 691 millones de euros (14,1%), y ha comenzado a crecer trimestralmente (8,4%) gracias al impulso del negocio", el banco catalán explicó tras la publicación de los resultados.
Estas cuentas incluyen la aportación de TSB en los primeros cuatro meses del año. La venta del banco británico supuso una plusvalía de 322 millones de euros asociada a la operación.
El margen de intereses creció un 3,4% frente a los tres primeros meses del año, hasta los 902 millones de euros. En términos interanuales, supone un descenso de 0,4%. En el conjunto de semestre, el resultado fue de 1.774 millones, un 2% menos. La actividad comercial fue el principal motor económico del semestre. El crédito repuntó un 5,5% interanual hasta los 125.184 millones de euros, en parte debido al tirón de los préstamos a empresas. En términos de nueva producción, la financiación a empresas creció un 38%; la contratación de hipotecas, un 22%; y el crédito al consumo, un 9%.
En paralelo, la ratio de capital CET1 fully loaded se situó en el 13,11% frente al 13,56% de hace un año. A pesar de este descenso, el Sabadell confía en que mantiene una sólida capacidad de generación orgánica de capital. La ratio queda muy cerca del objetivo de gestión del 13%.
Nueva estructura de capital
Además, la entidad ahora cuenta con una nueva estructura de capital más ágil. El Banco Sabadell ha culminado la amortización de cerca de 120 millones de títulos propios, equivalentes al 2,45% de su capital, tras completar un programa de recompra de 365 millones de euros, según ha comunicado este viernes a la CNMV.
Por otro lado, la operación del TSB generó más de 400 puntos básicos de capital, lo que permitió la emisión de un dividendo extraordinario de 0,50 euros por título.
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Fuente: El Periódico
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