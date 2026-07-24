Clerbil lanza, a través de Ohmnia, una OPA sobre Azkoyen para crear un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa

El grupo inversor Clerbil, acompañado por otros socios actuales del grupo tecnológico-industrial Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera ―vehículo inversor de Kutxabank―, ha anunciado hoy el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor.

La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50% del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación será complementada con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.

Un proyecto tecnológico-industrial de largo plazo

Ohmnia que tiene como socios, además de a Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricación electrónica y metálica, dirigido a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones.

Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia. Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido. Un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera.

Continuidad en Bolsa

Ohmnia tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa. La compañía cotizada es, precisamente, la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor añadido de carácter tecnológico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019.

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La transacción dará lugar a un grupo con 400M€ de facturación, 65M€ de EBITDA y 2.000 empleados.