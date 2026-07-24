Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La aportación de Inditex para promoción y vuelosUn bulo en WhatsApp provoca el caos en BiciCoruñaRescate en la Torre de HérculesA Laracha, el gran polo del eclipse en la comarcaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Clerbil lanza, a través de Ohmnia, una OPA sobre Azkoyen para crear un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa

Participan en esta operación los socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital) y se incorporan la Fundación BBK e Indar Kartera (Kutxabank).

Junta General de Accionistas de Grupo Azkoyen.

Junta General de Accionistas de Grupo Azkoyen. / GRUPO AZCOYEN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaime Mejías

El grupo inversor Clerbil, acompañado por otros socios actuales del grupo tecnológico-industrial Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera ―vehículo inversor de Kutxabank―, ha anunciado hoy el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Azkoyen, a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor.

La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50% del capital social de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación será complementada con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.

Un proyecto tecnológico-industrial de largo plazo

Ohmnia que tiene como socios, además de a Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricación electrónica y metálica, dirigido a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones.

Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia. Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido. Un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera.

Continuidad en Bolsa

Ohmnia tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa. La compañía cotizada es, precisamente, la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto, que aspira a seguir consolidando empresas en torno a nichos de valor añadido de carácter tecnológico y/o industrial en toda Europa, como viene haciendo desde 2019.

Noticias relacionadas

La transacción dará lugar a un grupo con 400M€ de facturación, 65M€ de EBITDA y 2.000 empleados.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
  2. Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
  3. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  4. Las terrazas de A Coruña se dividen por la nueva ley antitabaco: 'Ya era hora' frente a 'es una imposición
  5. El radar más 'multón' de Galicia está en A Coruña: sorprende a un conductor cada media hora
  6. Amancio Ortega cierra en París la segunda mayor compra de su historia: más de 800 millones
  7. Angeliño y el Deportivo, a fuego lento y con un final abierto: búsqueda activa de lateral izquierdo
  8. El nuevo paso elevado de Alfonso Molina obliga a reducir la velocidad al entrar en A Coruña

El apagón de profesionales en A Coruña: estos son los oficios donde las empresas no encuentran manos

El apagón de profesionales en A Coruña: estos son los oficios donde las empresas no encuentran manos

Abierto el plazo para apuntarse a las embarcaciones de 'Caneiros en familia' de Betanzos

Abierto el plazo para apuntarse a las embarcaciones de 'Caneiros en familia' de Betanzos

Recursos de Galicia se alía con Máis Enerxía para abaratar el recibo de la luz

Recursos de Galicia se alía con Máis Enerxía para abaratar el recibo de la luz

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

El PP de Betanzos alerta del «caos» de la nueva normativa de tráfico

El PP de Betanzos alerta del «caos» de la nueva normativa de tráfico

Culleredo licita las obras en los accesos al IES Blanco Amor por 266.000 euros

Culleredo licita las obras en los accesos al IES Blanco Amor por 266.000 euros

Cuando Aubameyang pasó un año de su niñez en Colombia: su padre jugó en el Junior de Barranquilla

Cuando Aubameyang pasó un año de su niñez en Colombia: su padre jugó en el Junior de Barranquilla

Camino de espinas para el Liceo en la WSE Champions League: del campeón de la OK Liga a los tres gigantes de Portugal

Camino de espinas para el Liceo en la WSE Champions League: del campeón de la OK Liga a los tres gigantes de Portugal
Tracking Pixel Contents