La grieta del empleo en A Coruña: más de 42.000 parados frente a un mercado de trabajo que se queda sin manos

Cerca de 106.000 gallegos están inscritos en las listas del paro -más de 42.000 en la provinciad de A Coruña, casi el 40% del total autonómico- y la tasa de desempleo roza el 9%. Sin embargo, en los polígonos industriales, las obras, las residencias de mayores y los servicios de atención domiciliaria se repite la misma escena: las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores.

Basta con consultar el portal de empleo de la Xunta para tomar el pulso a las necesidades inmediatas del mercado laboral. Con más de 360 ofertas activas canalizadas por la Administración autonómica, la plataforma retrata el desajuste entre los perfiles disponibles y los que demanda el tejido productivo. Y no son la hostelería ni el comercio los sectores que concentran más anuncios. La atención a la dependencia y los cuidados sociosanitarios concentran casi el 30% de las vacantes. Las ofertas de conductores y logística y las de personal de la construcción suman más del 26%, lo que refleja la falta de relevo en oficios mecánicos y de obra. Mientras, las ofertas tecnológicas e industriales cualificadas representan poco más del 4% de las ofertas colgadas en tiempo real en la plataforma de Emprego. La provincia de A Coruña concentra el 35% de las demandas de contratación publicadas por la Xunta, y en concreto la ciudad de A Coruña ocupa la tercera posición en el ranking, por detrás de Vigo y Ourense.

Envejecimiento

La pirámide poblacional aprieta. Y eso se refleja en las ofertas de empleo. Las solicitudes para incorporar auxiliares de enfermería, gerocultores y personal del Servicio de Ayuda en el Hogar se multiplican de norte a sur. Desde el interior lucense hasta los concellos costeros, la falta de plantilla en geriátricos y en la atención domiciliaria se ha convertido en un quebradero de cabeza para empresas y entidades sociales. De las más de 360 vacantes anunciadas en la plataforma de la Xunta, 104 —casi el 29%— corresponden a sanidad, cuidados y servicios sociales.

A esta necesidad se suma la escasez de profesionales de los oficios tradicionales. La falta de trabajadores técnicos en la industria y la construcción amenaza con frenar la actividad de numerosas pymes. Ofertas para fontaneros, electricistas, soldadores y mecánicos permanecen activas durante semanas en la web de la Xunta a la espera de candidatos con la cualificación requerida.

Transporte, logística y automoción alcanzaban este viernes las 50 vacantes; construcción e instalaciones, 46; seguidas de hostelería y turismo, con 38; limpieza, mantenimiento y servicios domésticos, con 37, y el sector agrario, forestal, pesquero y alimentario, con 32. Les siguen de lejos comercio y servicios profesionales, junto con el área de educación, deporte y cultura, con 20 vacantes en cada caso, y, finalmente, industria y tecnología, con 15.

Algunos anuncios llevan más de dos meses publicados. Es el caso de una plaza de enfermería en Ourense, difundida a finales de mayo, o de varias ofertas para fontaneros y calefactores en la misma provincia, activas desde junio. También se buscan carpinteros metálicos en Ramirás, personal de ayuda a domicilio, cuidadores, electromecánicos, trabajadores de limpieza, perforistas, encofradores, chapistas, operarios para salas de despiece, conductores de autobús, vigilantes de seguridad e incluso médicos.

Tipología del contrato

La lista abarca ocupaciones de prácticamente todas las ramas. Buena parte de las ofertas plantea contratos temporales, aunque también se publican puestos indefinidos. La permanencia de algunos anuncios no permite concluir por sí sola que no haya candidatos, pero sí refleja las dificultades para cerrar determinados procesos de selección.

La distribución territorial vuelve a mostrar las diferencias entre la Galicia atlántica y el interior. A Coruña, con el 35% de las ofertas, y Pontevedra, con el 33,5%, suman casi el 70% de las vacantes. Lugo concentra alrededor del 18% y Ourense no llega al 14%, con una demanda más vinculada al sector primario, la explotación forestal y, de nuevo, la atención a las personas mayores.

En la provincia de A Coruña, casi un tercio de las ofertas colgadas en la plataforma de Emprego de la Xunta corresponden al área de sanidad, cuidados y servicios sociales; seguida de limipieza y mantenimiento con cmás de un 13%; hotelería y turismoon , un 10%; construcción e instalaciones un 9,7%; agrario, forestal y alimentación casi un 8%; comercio un 7%, educación, deporte y cultura llegan al 4,4% y, finalmente, industria y tecnología un 2,6%.

En la ciudad coruñesa, también lidera la tabla de vacantes activas en el portal de la Xunta el sector sociosanitario, con casi un 31% de las vacantes en la urbe; seguido de limpieza y mantenimiento, con un porcentaje similiar; comercio y servicios profesionales, un 15%, y finalmente las áreas de hostelería, industria y contrucción, las tres con más de un 7%.

Ciudades y municipios medianos rurales

Las siete grandes ciudades reúnen casi el 30% de las ofertas. Vigo y Ourense encabezan las necesidades de contratación urbana, con 22 puestos cada una, seguidas de A Coruña y Pontevedra, ambas con 13. Sin embargo, cerca del 70% restante se reparte entre municipios medianos y rurales, como Vilagarcía de Arousa, con 11 vacantes; Viveiro, con 8; O Barco y Cangas, con siete cada una; y Ribadumia, Bergondo, Allariz, Monforte y Sarria, con seis cada una.

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Los datos evidencian que la falta de personal no se limita a las grandes ciudades ni a los principales polos industriales. La distancia entre los casi 106.000 desempleados y las vacantes que permanecen abiertas vuelve a poner el foco en la cualificación, la ubicación de los puestos, las condiciones laborales y la capacidad de las empresas para atraer trabajadores. Adaptar la formación a las necesidades reales del tejido productivo será uno de los grandes retos para reducir el paro y evitar que la falta de mano de obra frene la actividad económica.