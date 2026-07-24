Mapfre estima un impacto de casi 25 millones de euros por los terremotos de Venezuela
Madrid, 23 jul (EFE).- La aseguradora Mapfre ha indicado que los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela les han supuesto al grupo un impacto estimado de 24,8 millones de euros, según se desprende de la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de los resultados del primer semestre.
Mapfre ha desgranado que, considerando la información actualmente disponible, se ha realizado una "estimación conservadora" del siniestro, con impacto atribuible de 22,6 millones de euros en Mapfre Re y 2,2 millones de euros en Global Risk.
"Ante la ausencia de eventos relevantes, se mantiene un enfoque prudente, con las reservas en el rango alto de su intervalo de confianza", ha remachado la entidad al respecto.
El pasado 24 de junio dos fuertes terremotos de magnitud estimada de 7,5 y 7,2 sacudieron Venezuela con un elevado número de victimas y daños materiales significativos, habiendo sido declarado el estado costero de la Guaira como zona de desastre.
En un plano más amplio, Mapfre también ha destacado durante el semestre los siniestros correspondientes a las tormentas en España y Portugal registradas el pasado mes de febrero.
En el ámbito de riesgos de cara al segundo semestre, el grupo asegurador ha puesto el foco en puntos como la ciberserguridad y los riesgos geopolíticos como, por ejemplo, el aumento y el agravamiento de los conflictos armados y sus consecuencias en el comercio internacional.
Asimismo, se ha citado en este apartado a la situación del entorno macroeconómico, donde los riesgos de inflación permanecen al alza.
En el plano general, el grupo ha notificado que en la primera mitad de este 2026 obtuvo un beneficio neto de 624 millones de euros, un 9,4 % más respecto al mismo plazo del ejercicio previo.
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