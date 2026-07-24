Recursos de Galicia se alía con Máis Enerxía para abaratar el recibo de la luz

La sociedad público-privada Recursos de Galicia (RDG), impulsada por la Xunta, avanza en el despliegue de su nueva política eólica, orientada a generar un impacto directo y positivo en la ciudadanía y el tejido socioeconómico gallego. En esta línea, Máis Enerxía se ha convertido en la primera comercializadora en incorporarse al programa tras la firma, el pasado 16 de junio, de un convenio de colaboración entre ambas entidades.

A través de esta alianza, los usuarios que se beneficien del programa de bonificaciones Mondigo Beneficia podrán elegir con qué compañía contratar su suministro eléctrico. Tendrán la posibilidad de optar por RDG Comercializadora, Máis Enerxía o cualquier otro operador del mercado que decida adherirse al sistema en el futuro.

El plan está dirigido a los vecinos que residen en un radio máximo de 1,8 kilómetros del parque eólico de Mondigo, situado en los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada. Contempla un descuento directo del 80 % sobre el importe correspondiente al término de energía del recibo eléctrico. La rebaja no se aplica, por tanto, al conjunto de la factura.

Entre marzo y mayo, Recursos de Galicia habilitó oficinas de atención presencial en Barreiros, Ribadeo y Trabada para facilitar la presentación de solicitudes. La entidad recibió un total de 471 peticiones, cuyo resultado comunicará en las próximas semanas de forma personalizada y casa por casa.

La sociedad informará de cuáles han sido admitidas, cuáles han resultado rechazadas y cuáles necesitan subsanar documentación. Los descuentos aprobados se acumularán desde la fecha en la que se tramitó cada solicitud.

Extender el modelo a otras zonas

Recursos de Galicia pretende incorporar nuevas comercializadoras y extender este sistema de bonificaciones a otras zonas de la comunidad en las que adquiera nuevas instalaciones destinadas al aprovechamiento de los recursos naturales.

El programa forma parte de la nueva política eólica de la sociedad, basada en ofrecer descuentos directos a los vecinos, tarifas competitivas y estables a las empresas, participación local en los proyectos y una mayor repercusión en el territorio de la energía gestionada por RDG.

Para afrontar la compra de nuevas instalaciones, la compañía mantiene en marcha un proceso de ampliación de capital social que, según sus previsiones, podría culminar en diciembre.

Recursos de Galicia es una sociedad público-privada promovida por la Xunta, que figura como principal accionista. La parte privada está integrada por 32 empresas, entre las que se encuentran, directa o indirectamente, Abanca, Gadisa, Exlabesa, Megasa, Finsa, Copasa, Valtalia, Grupo Nogar y Conservas Rianxeira.

Según los datos facilitados por la entidad, las empresas que forman parte de su accionariado privado sostienen más de 21.000 empleos directos y aportan anualmente alrededor del 14% del producto interior bruto de Galicia.

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Máis Enerxía, con sede en Vigo y origen en A Mariña lucense, suministra electricidad y gas a más de 45.000 hogares y más de 1.000 empresas. La compañía asegura haberse convertido en 2026 en la primera comercializadora de capital íntegramente gallego en superar un teravatio hora de energía comercializada desde la desaparición de Fenosa como empresa independiente.