La patronal de supermercados de A Coruña rebaja el impacto de la huelga y pide retomar la negociación del convenio

La Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC) ha rebajado el impacto de la huelga iniciada el viernes en el comercio de alimentación de la provincia y ha reclamado que se retome la negociación del convenio colectivo. Según la patronal, la incidencia del paro fue «limitada» y la inmensa mayoría de los supermercados permaneció abierta y continuó atendiendo a sus clientes.

La organización empresarial sí reconoce que la actividad de algunos centros logísticos se vio parcialmente afectada por el seguimiento de la huelga. Esta situación, señala, provocó incidencias puntuales en el abastecimiento de determinados establecimientos, aunque no concreta qué supermercados o productos resultaron afectados.

La valoración de ASAC contrasta con la realizada por los sindicatos convocantes —CIG, UGT, CC.OO. y USO—, que calificaron de «masivo» el seguimiento de la primera jornada. Las centrales aseguraron que hubo tiendas funcionando «a medio gas» y centros logísticos sin actividad. Durante la mañana del viernes se organizaron piquetes en el polígono de Piadela y ante distintos supermercados, además de una manifestación por el centro de A Coruña.

Fracaso de la mediación

La patronal lamenta que el «importante esfuerzo» realizado durante las jornadas de mediación no haya permitido alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto y evitara los paros.

ASAC sostiene que la última oferta presentada fue «la mejor y más completa» de todo el proceso negociador. Según explica, incluía un incremento de las tablas salariales y medidas destinadas a proteger el poder adquisitivo, mejorar los complementos, favorecer la promoción profesional y avanzar en conciliación y derechos sociales.

La nota de la patronal no detalla los porcentajes concretos de subida salarial ni el contenido económico de cada una de las medidas ofrecidas.

La asociación defiende además que las retribuciones recogidas en el convenio provincial se encuentran, «en la gran mayoría de los casos», por encima de las de sus principales competidores. Añade que su propuesta mejoraba las condiciones alcanzadas recientemente en otros convenios del sector y permitía mantener un modelo comercial gallego que, argumenta, genera más empleo y ofrece más servicios.

Agradecimiento a los trabajadores

ASAC ha agradecido expresamente el trabajo de los empleados que decidieron acudir a sus puestos durante la huelga. La patronal considera que su «compromiso, profesionalidad y esfuerzo» permitieron reducir las consecuencias de los paros y mantener abiertos los establecimientos.

También pide disculpas a los consumidores por las molestias y agradece la confianza depositada en los supermercados afectados por el conflicto.

La huelga continúa este sábado y domingo

Los paros comenzaron el viernes 24 de julio y continúan este sábado 25 y el domingo 26. Esta última jornada coincide con uno de los días de apertura comercial autorizada por la Xunta, además de afectar a los supermercados de localidades pequeñas que abren habitualmente los domingos.

Los sindicatos reclaman mejoras salariales, reconocimiento de la antigüedad, una reducción de las cargas de trabajo, avances en los permisos y una organización de los turnos que facilite la conciliación. Las organizaciones sindicales sitúan los salarios de parte de la plantilla en el entorno de los 1.100 euros mensuales y denuncian que la falta de personal incrementa la carga de trabajo.

ASAC concluye su comunicado expresando su confianza en que pueda retomarse el diálogo para alcanzar un acuerdo que califica de «realista, equilibrado y beneficioso» para trabajadores, empresas y clientes.

Por el momento, las posiciones continúan alejadas. Además de los paros de este fin de semana, los sindicatos tienen convocadas otras tres jornadas de huelga para los días 15, 16 y 17 de agosto.