Hostelería, comercio y reformas: casi 1.900 autónomos de A Coruña se modernizan en los dos últimos años con ayudas de la Xunta de hasta 7.000 euros

Al margen de los traspasos, el perfil del autónomo que ya está consolidado en la comunidad también se mueve para no quedarse atrás. Más de 5.000 trabajadores por cuenta propia en Galicia recurrieron al Bono Autónomo de la Xunta en las dos últimas campañas para remozar sus negocios —2.779 en 2024 y 2.235 en 2025—. El único requisito para ser uno de estos beneficiarios es demostrar una veteranía de más de 42 meses de actividad ininterrumpida al frente del negocio.

Se trata de ayudas dirigidas a negocios ya consolidados, no a personas que acaban de darse de alta, y financian inversiones destinadas a modernizar la actividad y mejorar su competitividad. La Xunta cubre el 60% de la inversión, con un máximo de 7.000 euros por beneficiario. Para recibir el importe máximo habría que justificar una inversión subvencionable de unos 11.667 euros, sin contar el IVA recuperable. El programa dispone de un presupuesto de 8 millones de euros. Durante el año 2024, las ayudas totales aprobadas rozaron los 8 millones (2,86 millones para autónomos consolidados de la provincia de A Coruña y 2,89 para mejoras de negocios en Pontevedra) y en 2025 fueron de 7,7 millones (2,98 para la provincia de A Coruña y 2,59 para la de Pontevedra), según datos de la Consellería de Emprego. Las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta agotar el crédito disponible.

¿Qué cubren estas subvenciones? Desde la compra de maquinaria y herramientas, equipamiento informático, de oficina o del negocio, reformas del local o mejoras de eficiencia energética, pasando por la sustitución de combustibles fósiles o materiales críticos y la instalación de rótulos, hasta aplicaciones informáticas, creación y desarrollo de páginas web, aplicaciones y redes sociales y diseño de marca.

En el perfil coruñés, los beneficiarios —casi 1.000 en 2024 y cerca de 900 el año pasado— son en su mayoría de los sectores de la hostelería, los servicios profesionales, el comercio y las reformas, detallan desde la Consellería de Emprego. Su prioridad ha sido la compra de nueva maquinaria, la renovación de equipos informáticos, el cambio de mobiliario y la reforma integral de la estética de sus locales.

En la provincia de Pontevedra, con 1.031 solicitudes aprobadas en 2024 y 760 en 2025, además de bares y comercios, despunta un perfil de beneficiario vinculado a la industria y la artesanía. Destacan de manera especial los profesionales del taxi, quienes aprovecharon el grueso de estas inversiones para actualizar sus herramientas específicas de trabajo, como los taxímetros de última generación.