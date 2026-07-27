Abanca gana 386 millones en un semestre «récord» en crédito y descarta nuevas compras: «Siempre estamos analizando el mercado, pero no vemos oportunidades a corto y medio plazo»

Después de digerir diez compras y convertirse en uno de los principales operadores financieros de la Península, es casi obligatorio preguntar al presidente de Abanca por posibles nuevas operaciones corporativas. Juan Carlos Escotet ya avanzó a principios de año, durante la presentación de los resultados del pasado 2025, que el sector se ha puesto muy caro. Así que el nuevo plan estratégico de la entidad pasa por seguir creciendo, pero con su propio músculo. «El mercado ha cambiado de forma considerable», reiteró Escotet este lunes, en una comparencia para analizar las cuentas del primer semestre del nuevo ejercicio. La mejora de la rentabilidad y las expectativas en mercados capitales han elevado el valor de los bancos. El rastreo de posibles oportunidades va «en nuestro ADN» y «siempre estamos analizando el mercado, pero no vemos opciones en el horizonte del corto y medio plazo». «Nuestro enfoque en este momento está muy orientado a desarrollar el crecimiento orgánico. Tenemos capacidad para lograrlo. Los números del primer semestre hablan caramente en esa dirección. Y es donde vamos a concentrar el mayor esfuerzo», apostilló.

El volumen de negocio de Abanca salta el umbral de los 145.000 millones de euros, un 8,4% más que entre enero y junio del ejercicio anterior. El grupo destaca «el intenso crecimiento comercial» con la captación de 77.000 nuevos clientes. Destacan los avances en los destinos de expansión, que concentran el 71% de las nuevas altas. En cuentas vinculadas a nóminas, desempleo, pensiones e ingreso mínimo vital, el alza fue del 12,2%.

A pesar de la bajada de los tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo (BCE) en los primeros meses del nuevo año, el principal banco de Galicia mantiene el margen de intereses (792,8 millones de euros, tras una ligera caída del 1,2%, corregida ya en el segundo trimestre, cuando subió el 4%); y los ingresos por prestación de servicios aumentan el 16,1%, hasta los 211,7 millones. Esto permite a Abanca «diversificar» su capacidad para generar resultados recurrentes. El margen básico se sitúa por encima de los 1.000 millones, un 2% más. El beneficio antes de impuestos escala el 3,7%, con 500,7 millones; y las ganancias netas mermaron el 9,6%, alcanzando los 386 millones de euros, por el fin del impacto de los beneficios fiscales vinculados a las operaciones corporativas de los últimos años.

La financiación

Una de las principales palancas del negocio en el semestre fue la financiación. En un volumen «récord», como remarcaron tanto Escotet como el consejero delegado, Francisco Botas. Se destinaron 10.000 millones de euros a particulares y empresas, con alzas de formalizaciones del 14,4% y el 7,8%, respectivamente. El crédito a la clientela rebasa los 58.100 millones. Botas pone sobre la mesa la apuesta por el crédito como ejemplo de que la entidad no está notando ahora mismo ningún freno en la solicitudes de hipotecas ante el vertiginoso incremento de los precios de los inmuebles. Abanca muestra su satisfacción por el avance «en todas las líneas de negocio, especialmente en la gestión del ahorro»; y saca provecho a su apuesta por la división aseguradora: las primas de seguros generales de vida y riesgo aumentaron el 11,4% (719 millones) y un 25% las de decesos y de vida riesgo.

La entidad exprime la reducción de los dudosos. La tasa de morosidad cae hasta el 1,8% en España y el 2,1% en Portugal. La cobertura de posibles impagos, una de las ratios más fuertes en Abanca, llega al 85,4%.

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«Tenemos un modelo de crecimiento rentable y sólido», resumió Botas, lo que ha permitido a Abanca reforzarse como «franquicia ibérica». Y en un contexto, como reconoció el presidente, que no ha sido fácil por la oleada de incertidumbre y el estallido del conflicto en Oriente Próximo. Escotet pone el ojo en la inflación: «Que no se convierta en persistente».