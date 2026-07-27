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MG exhibe en A Coruña su gama eléctrica tras el desembarco industrial de SAIC en Ferrol

La principal enseña del grupo chino en Europa mostrará este martes varios modelos durante una jornada en Marineda City mientras su matriz avanza en un complejo industrial de 200 millones de euros que generará 2.300 empleos entre Ferrol y As Pontes

El buque de SAIC Motor durante el desembarco de los primeros 700 vehículos en Ferrol.

El buque de SAIC Motor durante el desembarco de los primeros 700 vehículos en Ferrol. / Raúl Lomba / Europa Press

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RAC

A Coruña

El desembarco del gigante chino de la automoción SAIC en Ferrol tendrá este martes su primera derivada comercial en A Coruña. MG, la principal marca del grupo en Europa, mostrará sus modelos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables en una jornada abierta al público en Marineda City, donde también se podrán realizar pruebas de conducción con inscripción previa.

La cita llega pocas semanas después del inicio de las operaciones logísticas de SAIC en el puerto exterior de Ferrol, en Caneliñas, y en pleno desarrollo de un proyecto llamado a transformar la economía de Ferrolterra. La compañía proyecta instalar entre Ferrol y As Pontes su primer complejo industrial y logístico en Europa, con una inversión inicial próxima a los 200 millones de euros.

El plan contempla la creación de unos 1.000 empleos directos y otros tantos indirectos en Ferrol, además de 300 puestos de trabajo vinculados al centro industrial y logístico previsto en As Pontes. De los empleos directos, alrededor de 540 corresponderán al área de producción y unos 460 a las operaciones logísticas. La planta podría alcanzar, una vez completadas sus dos fases, una capacidad de 120.000 vehículos al año.

La importancia del proyecto va más allá de la propia fábrica. SAIC pretende utilizar el puerto exterior como puerta de entrada y distribución de vehículos hacia España y otros mercados europeos, al tiempo que impulsa una red de proveedores de componentes, ingeniería, automatización, transporte y servicios industriales. La Xunta aspira a que el grupo favorezca la implantación de nuevas empresas en espacios como el polígono de Mandiá y el área industrial de As Pontes.

La iniciativa supone además una oportunidad para diversificar una comarca históricamente muy dependiente del sector naval y golpeada por el cierre de la central térmica de As Pontes. Las previsiones conocidas sitúan el inicio de las obras en 2027 y la entrada en funcionamiento de la fábrica en 2028, aunque el proyecto continúa condicionado a la obtención de las autorizaciones administrativas, portuarias y de inversión extranjera necesarias.

Mientras avanza la tramitación del proyecto industrial, MG acercará este martes al público coruñés modelos como el eléctrico MG4, el ZS Hybrid+ y el híbrido enchufable HS PHEV. La jornada forma parte del MG Summer Experience 2026, una gira que recorrerá durante cerca de cien días 33 ciudades de España y Portugal. Los asistentes podrán resolver dudas sobre las distintas tecnologías de propulsión, conocer las ayudas disponibles y asistir a demostraciones de sistemas que permiten utilizar la batería del coche para alimentar dispositivos externos.

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«MG es la marca de la gente, una de las preferidas de los clientes particulares en España. Sabemos que muchas personas tienen grandes dudas», afirma el responsable de Marketing de MG España, José Antonio Galve, quien explica que la iniciativa pretende acercar las tecnologías eléctricas, híbridas e híbridas enchufables a los usuarios, facilitar que prueben los vehículos y reforzar la relación de la compañía con sus clientes.

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