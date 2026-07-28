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Concentrix, que ejecuta 75 despidos en A Coruña y abre otro ERE para eliminar 79 empleos más, facturó 8.600 millones el año pasado

En España cuenta con una plantilla de 4.000 empleados y gestiona 56 campañas para distintos clientes

Concentración de trabajadores de Concentrix ante la Delegación del Gobierno en A Coruña.

Concentración de trabajadores de Concentrix ante la Delegación del Gobierno en A Coruña. / L. O.

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Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

Concentrix, que acaba de ejecutar un ERE en su centro de A Coruña y ha despedido a 75 empleados, y ha presentado otro para 79 personas más, es una multinacional estadounidense especializada en servicios de atención al cliente, soporte tecnológico y externalización de procesos empresariales.

La compañía, con sede en Newark (California), nació como empresa independiente en diciembre de 2020 tras escindirse de TD Synnex y dio un salto de dimensión en 2023 con la compra de la francesa Webhelp, operación que reforzó de forma decisiva su presencia en Europa y que explica buena parte de su estructura actual en España.

El grupo cerró su ejercicio fiscal de 2025 con una plantilla de unos 455.000 trabajadores repartidos por todo el mundo: 85.000 en América, 240.000 en Asia-Pacífico y 130.000 en Europa, Oriente Medio y África, según la documentación remitida a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC).

En España, su actividad se articula a través de Concentrix Spain Business Process Outsourcing SL, con domicilio social en Barcelona. Cuenta con una plantilla de unos 4.000 empleados y gestiona 56 campañas para distintos clientes en el conjunto del país, según apuntan los sindicatos.

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A nivel mundial, el grupo facturó el año pasado 8.630 millones de euros y registró unas pérdidas contables de 1.123, provocadas fundamentalmente por un deterioro extraordinario del fondo de comercio derivado de adquisiciones anteriores. Si se excluye ese efecto contable, Concentrix obtuvo un beneficio neto ajustado de 653 millones.

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