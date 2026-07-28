Concentrix ejecuta 75 despidos en A Coruña y abre otro ERE para eliminar 79 empleos más

Concentrix, multinacional especializada en servicios de atención al cliente y soporte técnico para grandes empresas, ha ejecutado finalmente el despido colectivo de 75 personas en su centro de A Coruña, en Agrela y, apenas concluido ese proceso, ha abierto un segundo expediente de regulación de empleo (ERE) para otros 79 trabajadores, vinculados a otra campaña de Microsoft.

De salir adelante en los términos planteados por la empresa, ambos procesos supondrán la pérdida de 154 puestos de trabajo en apenas unas semanas en unas instalaciones que contaban con 387 empleados al inicio del primer expediente.

Los 75 afectados por el primer ERE han recibido ya la comunicación de su despido, con efectos desde el próximo 31 de julio. El expediente, planteado inicialmente para 80 personas de la campaña Microsoft CTS, concluyó con acuerdo entre la empresa y la mayoría de la representación sindical, integrada por CIG, CCOO y UGT, después de siete reuniones del periodo de consultas. CGT votó en contra.

El pacto rebajó de 80 a 75 el número de extinciones e incluye una indemnización de 31 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades y un mínimo garantizado de 3.000 euros. La propuesta fue respaldada después por la asamblea de trabajadores afectados.

Mejora de las condiciones

CCOO destaca que, aunque el acuerdo “no era el escenario deseado”, ha permitido elevar las condiciones inicialmente planteadas por la empresa, tanto por la reducción del número de despidos como por la mejora de las indemnizaciones.

Además, el sindicato subraya que el texto garantiza que, si el segundo ERE termina también con acuerdo, las condiciones económicas no podrán ser inferiores a las pactadas en este primero.

La presidenta del comité de empresa, Tania Varela (CIG), advirtió tras cerrarse el primer expediente de que este solo era el inicio de un proceso más amplio. “La compañía ha pactado con los sindicatos las condiciones de un ERE para 75 trabajadores, pero hay otros 80 empleos más que pueden ser aniquilados este mismo mes. Son casi 160 puestos de trabajo eliminados por la política de Microsoft”, señaló.

Ese segundo proceso ha comenzado este martes con la apertura formal del periodo de consultas para un nuevo ERE que afectaría a 79 empleados de otra campaña de Microsoft, denominada SCIM.

Siguiente cita

La siguiente reunión entre empresa y sindicatos está prevista para el próximo miércoles y la última sesión negociadora tendrá lugar el 26 de agosto, apenas cinco días antes de que el servicio finalice, el 31 de ese mismo mes.

Durante la negociación del primer expediente, Microsoft comunicó el cierre de esta segunda campaña en A Coruña, lo que precipitó la apertura del nuevo despido colectivo. Para la CIG, esta sucesión de expedientes refleja “la extrema fragilidad” del centro coruñés por su dependencia de un único cliente.

El sindicato sostiene que, mientras Microsoft reduce actividad a escala internacional, Concentrix “no está demostrando ningún interés real por traer nuevas campañas o redistribuir carga de trabajo hacia A Coruña”.

El secretario comarcal de CIG-Banca, Sergio Toucedo, destaca además la “enorme demostración de solidaridad” realizada por la plantilla al aceptar una fórmula indemnizatoria que protegiese especialmente a los trabajadores con menor antigüedad. Según explica, muchos empleados renunciaron a una parte de la indemnización que les correspondería para garantizar un suelo económico común de 3.000 euros.

CGT, por su parte, decidió no firmar el acuerdo al considerar que la empresa no acreditó suficientemente las causas del despido colectivo y criticó que durante toda la negociación no se valorasen alternativas como “la recolocación de la plantilla o la captación de nuevos servicios para garantizar la continuidad del centro coruñés”.