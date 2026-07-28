Grandes concellos y la vivienda nueva, a una media de 200.000 euros, se llevan la peor parte del freno del mercado inmobiliario en Galicia

Todos los caminos en el mercado inmobiliario conducen a la desaceleración. Y las últimas subidas de tipos de interés no ayudan. La reciente Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco Central Europeo (BCE) revela que en España se endurecieron «ligeramente» los criterios de concesión en las hipotecas durante el segundo trimestre del año. Cuestan más porque el euríbor también repunta y porque «algunas entidades» optaron por «un incremento moderado» de los márgenes aplicados debido «a una percepción de mayores riesgos, si bien el impacto se habría visto parcialmente mitigado por la fuerte competencia en este segmento», según el análisis de los resultados que ha hecho el Banco de España. ¿Y la demanda como va? A la baja, en el caso de la financiación para la compra de inmuebles. Dice el sector que se piden menos préstamos por «las peores perspectivas del mercado de la vivienda» y, en menor medida, por «un uso más elevado de los fondos propios y los mayores créditos concedidos por otras entidades».

En Galicia se vendieron 6.068 pisos y casas durante el primer trimestre del año, un 16,6% menos que en el mismo periodo de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No es una tendencia aislada. La comercialización de inmuebles menguó en toda España, aunque de forma desigual. La comunidad deja el tercer mayor descenso, por detrás de Navarra (-30,6%) y Baleares (-18%). Destacan también las bajadas de Madrid (-13,7%), País Vasco (-13,2%) y Cantabria (-13,2%). Las transacciones en el conjunto del país se redujeron el 11,2%, hasta las 163.322.

¿Dónde se está notando especialmente el enfriamiento del mercado en Galicia? Pues donde más efervescente estaba. Los siete concellos de mayor tamaño por población concentran prácticamente una de cada tres operaciones y lo que suceda en ellos marca la evolución del sector en toda la comunidad. En Vigo, con 553 viviendas vendidas entre enero y marzo, la caída fue del 29,2%. En A Coruña disminuyeron el 21% (503); el 9% en Lugo (313); el 24,6% en Ourense (257); el 27,1% en Ferrol (229); el 12,1% en Pontevedra (188); y el 7,1% en Santiago de Compostela (170). Entre los municipios medianos con actividad muy relevante, destacan los retrocesos también de Narón, el 22,3% (115); el 14,7% menos en Vilagarcía (87); el 6,8% de Oleiros (82); el 4,8% de Ribeira (79); y casi el 32% de recorte en Monforte de Lemos (66).

Este posible cambio de ciclo en el ladrillo arroja una bajada del 33% en las operaciones en Ames (62); el 13% en Culleredo (60); el 9,1% en Sada (60); el 38,5% en Viveiro (59); alrededor del 17% en Sanxenxo (59); el 24,7% en Arteixo (58); el 30,9% en Cangas (56); el 25,7% en Ares (55); el 12,1% en Boiro (51); el 13,5% en Marín (51); y el 38,7% en Carballo (49).

La venta de viviendas disminuyó en 156 concellos de los 313. Es cierto que en algunos las cifras son tan bajas que cualquier variación se nota mucho. Hay excepciones también. Principalmente las de Barreiros, donde la comercialización de viviendas en el primer trimestre aumentó el 46,5% (63); el 54,8% de Verín (48); el 30,5% de Foz (47); el 7,9% en O Carballiño (41); el 21,9% de Poio (39); o el 2,6% en A Estrada (39).

Nueva y usada

La caída afecta más a la vivienda libre nueva, un 28,5% (407 transacciones), que a la de segunda mano (-15,6% y 5.661 ventas). En parte, porque el stock de inmuebles a estrenar va a menor velocidad que lo que crecía hasta ahora la demanda. Según los últimos datos del ministerio, Galicia lideró la caída de la vivienda a estrenar disponible en 2025 y se quedó con un mínimo histórico de 15.470. Parecen muchas, pero parte de los edificios están en zonas sin demanda o en mala conservación, lo que dificulta su salida al mercado.

Pero también condiciona, y mucho, el precio. El negocio de las ventas del trimestre rozó los 934 millones de euros y bajó del umbral de los 1.000 millones por primera vez en año y medio. El valor medio de las transacciones de pisos a estrenar en la comunidad ascendió a 198.816 euros en los tres primeros meses de 2026, como recoge el balance del departamento liderado por Isabel Rodríguez. Mermó el 0,9% en comparación con el periodo de enero a marzo del ejercicio anterior (200.735 euros). La reducción se da en tres de las cuatro provincias: -7,6% en Pontevedra (donde el importe rozó los 219.200 euros), -13,9% en Ourense (144.952 euros) y -4,7% en Lugo (138.041 euros). En A Coruña, en cambio, rebotó el 25%, hasta los 216.510 euros. Teniendo en cuenta que ahora mismo el salario bruto medio en Galicia ronda los 2.200 euros, se necesitarían casi ocho años y medio de sueldo neto íntegro para poder hacerse con un piso nuevo y más de nueve años en el caso de Pontevedra y A Coruña.

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El coste de la vivienda de segunda mano, en cambio, se incrementó el 12,2% y llega a los 153.119 euros de media. Pontevedra se mantiene en cabeza con unos 183.400 euros de media en las compras de pisos y casas usados, un 11,2% más. En A Coruña, con 162.330 euros, el alza fue del 16,4%; el 8,5% en Ourense (110.432 euros); y el 10,6% en Lugo (108.295 euros).