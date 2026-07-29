Amancio Ortega eleva sus activos en Reino Unido a más de 3.000 millones

La filial británica de Pontegadea, Pontegadea UK LTD, cifraba en 3.160 millones de euros al tipo de cambio actual el valor de sus activos inmobiliarios en 2025, un 10,8% más, según las cuentas anuales depositadas en el registro oficial de empresas y sociedades británico.

El valor de las propiedades de inversión de la sociedad a 31 de diciembre de 2025 ascendía a 3.158 millones de euros, un 12,8% más, y se ha determinado sobre la base de la tasación realizada a 30 de septiembre de 2025 por un tasador independiente.

Amancio Ortega compró al menos dos activos reportados en Reino Unido en 2025 a través de Pontegadea, como un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 92 millones de euros), a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool.

El mismo año, Pontegadea cerró la adquisición del 49% de la empresa portuaria y logística de Reino Unido PD Ports a Brookfield Asset Management, cuyo importe no fue desvelado.

Asimismo, la filial británica de Pontegadea contaba con 166 contratos de arrendamiento en 2025 firmados a un plazo de entre 5 y 25 años. En concreto, la filial británica de Pontegadea elevó su beneficio anual hasta 81,9 millones de euros, frente a los 38,5 que obtuvo en 2024, lo que supone prácticamente duplicar sus ganancias en un año (110,5%).

En cuanto a los ingresos, la filial británica percibió 150 millones de euros, un 12% más. El beneficio fue de 107,1 millones de euros antes de impuestos.

El fundador de Inditex cerró al menos diez adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.655 millones de euros en 2025, culminando el año con la compra del edificio en Vancouver de 680 millones, donde refuerza su papel como casero de Amazon. Entre las compras destacadas de ese año figura el Sabadell Financial Center, inmueble que alberga las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, adquirido por 236 millones de euros. Ortega invirtió también en dos hoteles en 2025: uno en París valorado en 97 millones de euros y otro en Ámsterdam por 85 millones.

En cuanto a las compras realizadas en Reino Unido, la capital inglesa alberga algunas de las propiedades más caras de Ortega, como el edificio The Post Building, adquirido en 2019 por 700 millones de euros.