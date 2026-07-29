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Sondeo sobre política fiscal

Encuesta CIS: Solo el 20% de los españoles creen que pagan más impuestos quienes más tienen

Nueve de cada diez ciudadanos consideran que hay un elevado nivel de fraude fiscal en España

Varios billetes de euro.

Varios billetes de euro. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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Jose Rico / Agencias

Barcelona

Solo el 20,4% de los españoles consideran que los impuestos se cobran con justicia, es decir, que pagan más quienes más tienen, frente a un 77,2% que no percibe que las cargas impositivas se distribuyan de forma justa. La encuesta 'Opinión pública y política fiscal' realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también muestra que el 54,4% de los ciudadanos opinan que la sociedad en su conjunto se beneficia "poco o nada" de lo que paga a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, mientras que el 43,7% considera que la ganancia es "mucha o bastante".

En general, un 43,7% de los españoles afirman que paga muchos impuestos, un 47,7% dice que paga regular y solo un 7,2% asegura que paga pocos impuestos. En comparación con Europa, el 36,3% dice que se pagan más impuestos en España, un 31,8% piensa que se pagan menos impuestos, y un 20,6% que se paga igual. Sobre la forma de recaudación, el 70,1% asegura que se debería recaudar con impuestos directos, tipo IRPF (según la renta o la riqueza de las personas y empresas), y un 24,4% con impuestos indirectos, tipo IVA (afectan a todo el mundo por igual).

Demasiados recursos a defensa

El 59,2% de los encuestados coinciden en que "los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos", pero hay un 24,8% que piensa que "los impuestos son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué", y un 14,4% cree que los impuestos "son un medio para redistribuir mejor la riqueza". Los españoles advierten de que hay algunos servicios públicos y prestaciones a los que se les dedican muy pocos recursos, como es el caso de la vivienda (89%); la sanidad (79%); y la investigación en ciencia y tecnología (78,3%). Por el contrario, el 23,1% de los ciudadanos dice que se destinan demasiados recursos a defensa, un 11,8% a la protección del desempleo y un 10,5% a cultura.

De su lado, la encuesta del CIS refleja que el 89,3% cree que hay "mucho o bastante" fraude fiscal en España y solo un 8,4% dice que hay "poco o muy poco" fraude. Los principales efectos del fraude fiscal, según los ciudadanos, son que crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (33,8%), disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (27,7%), y desmotiva a quienes pagan correctamente sus impuestos (20,7%).

Poca lucha contra el fraude fiscal

El 55,3% cree que la Administración hace "pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal", frente al 40,5% que considera que hace "muchos o bastantes" esfuerzos. El 82,6% de los españoles está de acuerdo en que "engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos". Entre las razones para ocultar ingresos, un 16,9% cree que es porque los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos, un 21% dice que las personas ocultan parte de sus ingresos porque los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero y un 20,2% lo achaca a que los que más tienen evitan (o minimizan) el pago de impuestos. Asimismo, el 18,6% opina que la Administración hace "mucho o bastante" por explicar el destino de los impuestos, frente a un 79,2% que dice que hace "poco o muy poco" esfuerzo.

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De su lado, un 79,3% de encuestados indica que tiene obligación de hacer la declaración de la renta. Un 35,7% les sale a pagar y a un 59% a devolver. El 29,2% de los españoles asegura que ha marcado la casilla de fines sociales para destinar impuestos, el 13,7% a fines sociales y a la iglesia, 11,1% la de la iglesia y un 37,7% señala que no ha marcado ninguna de las dos casillas. Un 76,8% considera "poco o nada probable" que hagan una revisión de su declaración, mientras que un 17,7% si lo ve probable.

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Fuente: El Periódico

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