Madrid y Barcelona siguen en lo alto de los aeropuertos más usados de Europa

Los principales aeropuertos españoles se mantienen en lo alto de los más transitados de Europa. Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat continúan consolidándose entre los grandes aeropuertos europeos por capacidad programada. En julio de 2026, el aeropuerto madrileño ocupa la sexta posición del continente con 3,66 millones de asientos ofertados, un 8% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que el aeropuerto barcelonés se sitúa séptimo con 3,34 millones de plazas, tras crecer un 6%.

El ranking continental vuelve a estar liderado por Estambul, con 4,69 millones de asientos, aunque registra un ligero retroceso del 1% respecto a julio de 2025. Le siguen Londres-Heathrow, con 4,49 millones de plazas y la misma caída porcentual, y París-Charles de Gaulle, con 4,05 millones. Frankfurt y Ámsterdam-Schiphol completan las cinco primeras posiciones con 3,84 y 3,82 millones de asientos, respectivamente, ambos con un crecimiento interanual del 1%.

Madrid reduce distancias con los líderes

Aunque mantiene la sexta plaza que ya ocupaba hace un año, Madrid-Barajas continúa acercándose al grupo de cabeza. El aeropuerto se queda a apenas 163.000 asientos de Ámsterdam-Schiphol, quinto clasificado, y dispone de cerca de 320.000 plazas más que Barcelona-El Prat. Además, su incremento del 8% representa el segundo mayor crecimiento entre los diez principales aeropuertos europeos, únicamente superado por el avance del 9% de Estambul-Sabiha Gökçen. Barcelona, por su parte, también evoluciona por encima de la mayoría de los grandes hubs del continente.

Un avión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

Tras los dos aeropuertos españoles aparecen Roma-Fiumicino, octavo con 3,14 millones de asientos y un aumento del 5%; Estambul-Sabiha Gökçen, que asciende hasta la novena posición con 2,82 millones de plazas gracias al mayor crecimiento del ranking; y Múnich, que cierra el 'top 10' con 2,66 millones y un incremento del 1%. La clasificación refleja el creciente protagonismo de los grandes aeropuertos mediterráneos dentro de la red aérea europea.

Barajas se cuela entre los diez mayores aeropuertos del mundo por capacidad internacional

La fortaleza de Madrid-Barajas también se aprecia en el tráfico internacional. Según OAG, el aeropuerto madrileño entra por primera vez en el décimo puesto del ranking mundial de capacidad internacional, con 2,76 millones de asientos programados y un crecimiento del 7%, el mayor entre los diez primeros clasificados. Barcelona-El Prat, en cambio, no figura en esta clasificación.

La consultora recuerda que estos rankings se elaboran a partir de la capacidad programada —sumando vuelos nacionales e internacionales— y no del número de pasajeros transportados, por lo que reflejan la oferta prevista por las aerolíneas y no la demanda efectiva.

La evolución de ambos aeropuertos confirma una tendencia que ya quedó patente al cierre de 2025. Madrid-Barajas finalizó el ejercicio como el sexto aeropuerto europeo por capacidad, con 38,57 millones de asientos programados, mientras que Barcelona-El Prat ocupó la séptima posición con 33,29 millones. OAG destaca que las ocho primeras plazas del ranking permanecieron invariables respecto a 2024, consolidando durante dos años consecutivos la posición de los dos principales aeropuertos españoles.

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La trayectoria también se mantiene en perspectiva histórica. Tomando como referencia 2019, el último ejercicio previo a la pandemia, OAG señala que tanto Madrid como Barcelona ya habían recuperado y superado sus niveles de capacidad en 2025. Los datos de julio de 2026 prolongan esa evolución, con ambos aeropuertos afianzados en la sexta y séptima posición del ranking europeo y registrando crecimientos interanuales del 8% y del 6%, respectivamente.