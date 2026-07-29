Redeia gana 280 millones a junio, un 4% más, y dispara sus inversiones a 657 millones

Redeia obtuvo un beneficio neto de 280,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 4% con respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 269,5 millones de euros, informó la compañía.

La cifra de negocios de la matriz de Red Eléctrica de España alcanzó los 869,2 millones de euros de enero a junio, con un incremento del 7,1% frente al primer semestre de 2025.

La suma de cifra de negocio y de la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de la participación alcanzó los 900,5 millones de euros, un 6,8% superior a los 843,3 millones de euros registrados hace un año.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo presidido por Beatriz Corredor se situó en los 672,6 millones de euros a cierre de junio, creciendo un 5,8% respecto al cierre del primer semestre de 2025.

Por actividades, Gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales alcanzó una cifra de negocio de 779,6 millones de euros, un 9,1% más.

Este incremento se debió, fundamentalmente, a los mayores ingresos por las nuevas puestas en servicio netas de subvenciones, los mayores ingresos regulados del operador del sistema tras la actualización de los parámetros retributivos para el periodo 2026-28, y el cambio de vida útil regulatoria de las repotenciaciones que pasa de 40 años a ocho años para toda la base de activos desde el año 2022, que supone un impacto positivo en los ingresos del primer semestre de 24 millones de euros.

Por su parte, la actividad de transmisión eléctrica internacional, más el resultado de las sociedades participadas, generó una cifra de negocio de 69,8 millones de euros, frente a los 72,2 millones de euros registrados a junio de 2025.

Mientras, la fibra óptica sumó una cifra de negocio de 69,0 millones de euros, disminuyendo un 7,3% respecto al primer semestre del año pasado por el impacto de la renegociación de contratos en un contexto de concentración del mercado, parcialmente compensado por el efecto positivo de la inflación en los contratos ligados al IPC.

Inversiónes por 631 millones a red eléctrica

En el periodo de enero a junio, el total de las inversiones de Redeia ascendió a 657,1 millones de euros, un 9% más que en el primer semestre de 2025, acelerando así su plan de inversiones en el negocio regulado nacional, asumiendo sus responsabilidades como columna vertebral de la transición energética.

En concreto, las inversiones vinculadas a la actividad de gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales alcanzaron los 630,9 millones de euros, un 11,8% más que en el primer semestre del ejercicio precedente, para acelerar la transición energética del al permitir una mayor integración de las energías de origen renovable.

Mientras, la deuda financiera neta a 30 de junio del grupo se situaba en los 5.009,4 millones de euros, 464,8 millones de euros inferior a los 5.474,2 millones de euros a cierre de 2025.

Esta reducción se debió a que las mayores inversiones han sido compensadas por la generación de caja de sus operaciones, por los fondos procedentes de la emisión del bono híbrido del 15 de abril por 500 millones de euros, así como por el cobro de subvenciones ligadas a las rentas de congestión destinadas a financiar la interconexión entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya (158 millones de euros) y a los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) por 154 millones de euros.

Sin provisiones por el apagón y alegaciones al expediente de la CNMC

Respecto al apagón del 28 de abril de 2025, la matriz del operador del sistema eléctrico insistió una vez más en que, en función de los análisis internos realizados, y teniendo en cuenta todos informes técnicos oficiales existentes -el del Gobierno y el emitido por el Panel de Expertos Europeos (Entso-e)-, así como la opinión de sus servicios jurídicos y de sus asesores legales, "no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro", por lo que no se ha registrado provisión alguna en sus cuentas a cierre de junio.

Además, respecto al expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Red Eléctrica, la compañía ha presentado escrito de alegaciones al mismo, argumentando "los defectos de forma en los que incurre el acuerdo de inicio" y acreditando que el operador del sistema no ha cometido la infracción que se le imputa.

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Igualmente, añadió que la CNMC ha reconocido públicamente que, aunque los eventuales incumplimientos, caso de acreditarse, presuntamente cometidos por Red Eléctrica pudieran constituir infracción, "no se puede afirmar que los mismos sean causa del incidente del 28 de abril del 2025, cuyo origen habría sido multifactorial".

Fuente: El Periódico