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Resultados empresariales

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

La tecnológica estadounidense indicó que su facturación total en los últimos seis meses fue de 382.125 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales

Imagen de archivo del logo de Amazon.

Imagen de archivo del logo de Amazon. / EP

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EFE

Nueva York

El gigante del comercio electrónico Amazon ganó entre enero y junio de este año 92.902 millones de dólares, un 163 % más que en el mismo semestre de 2025, según divulgó este jueves en un comunicado.

La tecnológica estadounidense indicó que su facturación total en los últimos seis meses fue de 382.125 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales.

El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó el rendimiento de su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36,7 % en el segundo trimestre, con unos ingresos de 42.200 millones de dólares.

Según el ejecutivo, esta cifra representa el crecimiento más rápido de AWS en 18 trimestres.

Jassy señaló además que los negocios de inteligencia artificial (IA) y chips de Amazon, entre los que se incluyen Graviton y Trainium, superaron cada uno una proyección de ingresos anuales de más de 25.000 millones de dólares.

Entre marzo y junio, dato en el que más se fija Wall Street, el beneficio de la empresa fue de 62.647 millones de dólares, una subida del 244 %, y la facturación ascendió un 20 %, hasta 200.606 millones.

La empresa anotó que los ingresos netos del segundo trimestre incluyen ganancias antes de impuestos por un valor de 53.400 millones de dólares, procedentes principalmente de sus inversiones en la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de IA Claude.

Por otro lado, la compañía divulgó que las ventas del comercio electrónico en Norteamérica han crecido durante estos tres meses un 16 %, hasta 116.177 millones de dólares, mientras que las del resto del mundo han incrementado un 14 %, hasta 42.197 millones.

Por su parte, su negocio de publicidad ha ingresado 19.809 millones de dólares, un 26 % más que en el mismo periodo de 2025.

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