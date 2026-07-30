Las bajas laborales intensifican su caída en Galicia, pero la duración crece a 81 días por los procesos más largos: un tercio se convierten en incapacidades permanentes

La Consellería de Emprego prepara en estos momentos el borrador del plan integral para afrontar el incremento de las bajas laborales en Galicia. Viene con polémica debajo del brazo porque CIG y CC OO se desvincularon del grupo de trabajo de mejora del bienestar laboral y reducción del impacto del absentismo creado en el seno del Diálogo Social, acusando a la Xunta de orquestar junto a la patronal «una campaña de demonización» contra los trabajadores. Tras las siete reuniones técnicas celebradas con expertos de todo tipo de perfiles, el departamento liderado por José González admite abiertamente que «hay que poner deberes» a las propias administraciones.

Tanto a sus compañeros de Sanidade, «que tienen un papel muy relevante en las bajas de menos de 365 días de duración», como al Gobierno central, gestor en exclusiva de las incapacidades temporales más largas. En el enésimo intento de aligerar los ánimos, el conselleiro insistió al finalizar el último encuentro en la necesidad de hacer un «análisis riguroso» por las muchas causas que hay detrás, «respetando en todo momento los derechos adquiridos» por las personas trabajadoras y atajando «en la medida de lo posible» el absentismo «que es evitable».

Entre enero y abril, antes de que la Xunta modificase el protocolo de gestión clínica y seguimiento de la incapacidad temporal que estaba en vigor desde 2019 —la resolución, denunciada por las centrales sindicales y criticada por los médicos, es de 20 de mayo— se iniciaron 112.716 bajas laborales en Galicia. El número de nuevos procesos mermó casi el 9% en comparación con el mismo periodo de 2025 (123.569), según los datos que acaba de actualizar la Seguridad Social. Son 10.853 menos en total, con bajadas en todos los meses.

En las provincias de Lugo y Ourense retrocedieron por encima del 10%; el 9,2% en A Coruña; y el 7,4% en Pontevedra. La tendencia es generalizada en el país, con la única excepción de Canarias: 5,2% de alza. En el conjunto de España empezaron 3.226.917 procesos después de un descenso del 7,2%.

Durante ese mismo periodo finalizaron 107.833 incapacidades temporales. Galicia tiene el segundo mayor índice de prevalencia (73,61 casos por cada 1.000 trabajadores) y encabeza de nuevo la duración media: 80,96 días. Un año atrás era cerca de siete días menos, ligeramente por encima de los 74. La medida nacional se situó en 44,54 días, frente a los 39,49 del primer cuatrimestre de 2025.

Evolucion de las bajas laborales en 2026 / Hugo Barreiro

¿Cómo es posible que haya menos bajas, pero suba el tiempo? Principalmente, por los procesos que se extienden más. El balance de la Seguridad Social no entra al detalle, pero el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la mutua Umivale Activa acaban de sacar un nuevo informe en su serie sobre el impacto de las incapacidades temporales que ahonda en la letra pequeña por comunidades. Los expedientes con más de 365 días de duración representan ya el 8% de las incapacidades temporales en Galicia y concentran el 32% de las jornadas perdidas. Por sí solas, explican prácticamente la mitad de la subida de las bajas en la región desde 2018.

El informe de Ivie y Umivale rastrea los números de 2024. A final de ese año había unas 80.500 bajas activas. Casi una de cada cinco (19,5%) superaba ya el año de duración. Su prevalencia se ha triplicado desde 2018 y está un 45% por encima de la media nacional: 14,7 casos por cada 1.000 trabajadores en Galicia y 10,1 en España. Buena parte de estos procesos no son un capricho. El 32,2% de las bajas de más de 365 días acaban en una incapacidad permanente. En Ourense llega incluso al 42,5%. Pontevedra deja el porcentaje más bajo, el 25,4%, En A Coruña alcanza el 36,2% y el 31,9% en Lugo. A eso se suma la saturación de la sanidad y los retrasos de diagnóstico por las listas de espera para las pruebas.

6.223 millones

Los expertos del informe estiman que alrededor de 68.000 trabajadores se ausentaron de su puesto de trabajo a lo largo de 2024 en Galicia a causa de una baja. La comunidad pierde por esta razón el 7,58% de las jornadas de trabajo potenciales. El coste ascendió a 6.223 millones de euros, lo que supone un incremento del 82,3% desde 2018. Equivale al 7,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

El 13,5% de los trabajadores repitió baja, casi tres puntos menos que en todo el Estado (16,2%). Acapararon el 59% de los procesos. Las dolencias en lumbares, cervicales y el resto de algias, junto a la salud mental, acaparan conjuntamente más de la mitad del avance del tiempo laboral perdido. Y son los problemas psicológicos los que más crecen. Su peso en jornadas perdidas se disparó el 49,6% desde 2018, «convirtiéndose en uno de los principales factores de transformación del perfil de la incapacidad temporal». Aumentaron también un 9,9% las enfermedades digestivas.

Noticias relacionadas

El sector de agua y saneamiento encabeza las ausencias de los empleados por incapacidad temporal en la comunidad con un 11,3% de jornadas perdidas sobre las que serían normales. Le siguen las actividades administrativas (11,2%); sanidad (9,6%); industrias extractivas (9,2%); la administración pública (8,8%); transporte y almacenamiento (7,8%); e industria manufacturera (7,7%). Las de menor tasa son actividades profesionales (3,5%); educación (4%); actividades inmobiliarias (4,1%); información y comunicaciones (4,3%); y actividades artísticas y recreativas (4,5%). El sector con mayor brecha en comparación con el indicador de bajas nacional es la agricultura, donde ronda el 7,2%.