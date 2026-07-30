Nuevo récord en Galicia: las pensiones por incapacidad permanente se disparan hasta 18 al día

Las pensiones por incapacidad permanente se han convertido en el fenómeno que más crece dentro del sistema de protección social gallego. Galicia cerró 2025 con 84.670 beneficiarios de esta prestación, una cifra nunca antes alcanzada en la comunidad y que supone un aumento de 6.479 personas respecto al año anterior. Traducido a una escala más cercana, equivale a casi 18 nuevas incapacidades permanentes cada día o más de 540 al mes.

Este incremento resulta especialmente significativo porque supera incluso al crecimiento total del número de pensionistas en Galicia. Es decir, la incapacidad permanente explica por sí sola el aumento neto del sistema, ya que el avance de esta modalidad compensó el descenso registrado en otras prestaciones, especialmente las de viudedad.

La evolución refleja una tendencia que se viene observando desde hace años, pero que se ha acelerado en los últimos tiempos. A diferencia de las pensiones de viudedad o de orfandad, cuyos beneficiarios continúan reduciéndose, las incapacidades permanentes no dejan de crecer y ya representan más de una de cada diez prestaciones contributivas existentes en Galicia.

Detrás de esta evolución confluyen diversos factores. El primero es el envejecimiento de la población activa. Galicia cuenta con una de las fuerzas laborales más envejecidas de España y cada vez hay más trabajadores en edades próximas a la jubilación.

Más enfermedades crónicas

A medida que aumenta la edad media de los ocupados también se incrementa la incidencia de enfermedades crónicas, dolencias degenerativas y limitaciones físicas que dificultan el desempeño de determinadas profesiones.

Los expertos también apuntan al peso creciente de patologías musculoesqueléticas derivadas de años de actividad laboral y a los problemas de salud mental, que han ganado protagonismo en los últimos ejercicios entre las causas que desembocan en una incapacidad permanente.

Sectores con una elevada exigencia física, muy presentes en la economía gallega, como la industria, la piedra, la construcción, el transporte o determinadas actividades vinculadas al mar, son especialmente sensibles a este fenómeno.

A ello se suma otro elemento: la mejora en los procedimientos de evaluación y reconocimiento de incapacidades. Los sindicatos llevan años señalando que muchas situaciones que antes terminaban en desempleo o inactividad pasan ahora a canalizarse a través del sistema de incapacidad permanente, sobre todo cuando las limitaciones de salud impiden una reincorporación efectiva al mercado laboral.

Jubilación

El crecimiento de estas prestaciones contrasta con el comportamiento de las pensiones de jubilación, que siguen siendo las más numerosas, con 486.946 beneficiarios, pero cuyo avance resulta más moderado. Las de viudedad, por su parte, continúan descendiendo y se sitúan en 99.037 perceptores, mientras que las de orfandad bajan hasta las 20.988.

Los datos reflejan además un cambio relevante en la estructura del sistema de pensiones gallego. Mientras las prestaciones ligadas a la pérdida de un cónyuge o a situaciones familiares concretas reducen su peso año tras año, las relacionadas con problemas de salud y limitaciones para trabajar ganan protagonismo.

Esta evolución coincide con una realidad laboral marcada por carreras profesionales más largas y por una mayor supervivencia a enfermedades que hace décadas apartaban por completo a los trabajadores del mercado laboral.

La expansión de las incapacidades permanentes ofrece así una fotografía de los cambios que atraviesa la sociedad gallega. No solo evidencia el progresivo envejecimiento de la población, sino también las dificultades que afronta una parte creciente de los trabajadores para completar su vida laboral en condiciones de salud adecuadas. En una comunidad marcada por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, el récord alcanzado en 2025 anticipa que la presión sobre el sistema de pensiones seguirá aumentando en los próximos años.