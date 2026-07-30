Puig incrementa ventas pero reduce ganancias en el primer semestre del año

Puig encara nueva etapa con el viento algo revuelto pero confiado en el buque que pilota. El grupo de fragancias, maquillaje y cosmética llega a mitad de 2026 habiendo facturado 2.354 millones de euros, un 2,4% más que en el mismo periodo de 2025. El salto es del 4,4% en términos comparables, es decir, sin tener en cuenta el efecto del cambio de divisas o de los movimientos que ha vivido la compañía y el mercado.

Son cifras de crecimiento algo más discretas que otros años, un escenario que ya anticipaba la empresa a cierre del año pasado y que atribuye, en parte, a la evolución de los tipos de cambio. "Tuvo un impacto negativo del -2% en las ventas netas reportadas durante el periodo, principalmente por la debilidad del dólar estadounidense", precisa la compañía en un comunicado. El documento también señala hacia la situación en Oriente Medio, cuyo impacto calculan en 14 millones de euros este primer semestre, lo que equivale a un -0,6% de las ventas totales del periodo.

Además, sus ganancias también se ven algo mermadas tanto por esta situación, como por determinados costes extraordinadios desembolsados en esta primera mitad del año. El grupo registra un beneficio neto de 267 millones de euros, un 5% menos que en el mismo periodo del año previo.

Es igualmente, en palabras de su consejero delegado, José Manuel Albesa, "un sólido primer semestre de 2026", que destaca, pese a todo lo anterior, por haber "ganado cuota de mercado en el conjunto de categorías y regiones". "El crecimiento del 4,4% a perímetro y tipo de cambio constantes en las ventas netas refleja la fortaleza de nuestra conexión con los consumidores a nivel global y el carácter distintivo de nuestras marcas", añade.

Lo cierto es que la empresa se encuentra en un momento clave. Terminó en 2025 su plan estratégico de cinco años habiendo superado su objetivo de estar facturando 5.000 millones de euros anuales y está a la espera de presentar, en octubre, el plan que guiará su estrategia de crecimiento los próximos años. De momento, en este arranque de año ha quedado claro que lo hará sola –una vez descartada la fusión con Estée Lauder–, sin un miembro de la familia Puig como consejero delegado por primera vez en su historia y con un equipo directivo más segmentado.

Ha sido en este primer semestre que José Manuel Albesa ha sido nombrado como nuevo director general del grupo (Marc Puig sigue como presidente ejecutivo) y que la compañía ha creado cargos de dirección para cada una de las regiones del mundo y para cada uno de sus grandes negocios.

El balance económico del primer semestre da alas a la mayoría. El negocio de fragancias (el más importante para la compañía) incrementa cerca de un 4% sus ventas; el de maquillaje, un 9%; y el de cosmética para el cuidado de la piel un 2,3%. Todo en comparación con el mismo periodo del año pasado. La nota negativa es el descenso registrado en esta última área de negocio en el trimestre que va de abril a junio, cuando se vendió un 0,3% menos que en los mismos meses de 2025.

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En cuanto al análisis por geografías, los ingresos en Europa, Oriente Medio y África avanzan ese parecido 2,6%, exactamente mismo porcentaje que en América. En cambio, las ventas se disparan un 20% en los mercados asiáticos.