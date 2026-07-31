«La previsión es que Indra empiece a producir en As Pontes a finales de este año»

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, avanza que la previsión es que la planta de blindados de Indra comience a producir en el municipio a finales de este año o, como muy tarde, a principios de 2027. El regidor confía en que el proyecto permita crear empleo cualificado, recuperar a profesionales que tuvieron que marcharse, incorporar a antiguos trabajadores de la central térmica y generar oportunidades para las empresas auxiliares, además de movilizar la vivienda vacía. En paralelo, el Concello se prepara para la llegada del proyecto industrial y logístico de SAIC, con la previsión de crear 300 empleos en la localidad.

¿Qué impacto real tendrán los proyectos de Indra y SAIC en el empleo, la población y la actividad económica del municipio?

-El ya confirmado es el proyecto de Indra. El de SAIC está en tramitación, con la previsión de 300 empleos directos, en proceso de maduración. En el caso de Indra, ya están adquiridas las instalaciones y, en cuanto se consolide el proyecto, tendrá impacto en la generación de empleo. De hecho, As Pontes tiene una de las tasas de desempleo más bajas de la historia: no llega al 3%. El aterrizaje de Indra permitirá ofrecer retribuciones superiores, retener conocimiento y recuperar a personas que durante estos años se marcharon a trabajar fuera. También facilitará la colaboración con centros tecnológicos y abrirá oportunidades para empresas auxiliares vinculadas al mecanizado, la electrónica o la pintura industrial. Un ejemplo es Arteixo Telecom, ubicada también en el polígono y actualmente afectada por un ERTE. Indra es uno de sus clientes, por lo que su implantación en As Pontes podría generar nuevas oportunidades de carga de trabajo para la compañía y para otros proveedores de la zona.

¿Qué calendario concreto ha trasladado Indra al Concello para adaptar las instalaciones, contratar al personal e iniciar la actividad?

-La previsión es que se tome posesión de las instalaciones en septiembre y se empiece a producir ya a finales de este año o, como mucho, a principios de 2027. La nave adquirida ya está preparada para empezar.

¿Puede Indra compensar el empleo y la actividad perdidos con el cierre de la central térmica?

-La premisa es acordarse de la carga laboral local. Estoy seguro de que la empresa será sensible con los trabajadores de la antigua térmica. En número de empleados, creo que se pueden recuperar los puestos de quienes durante los últimos años trabajaron en la central. Son unos 230.

¿Está As Pontes preparada para atender la llegada de nuevas empresas y trabajadores en vivienda, servicios, suelo industrial, formación y comunicaciones?

-La respuesta a todo es que sí, salvo en lo que afecta a toda Galicia: la vivienda. En As Pontes, el 20% de las viviendas están vacías. Espero que se pongan en el mercado ante la llegada de nuevas industrias.