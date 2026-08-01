Indra reactiva As Pontes: la patronal reclama agilidad y mejores infraestructuras

Galicia gana músculo defensivo e impulso industrial tras el apagón térmico. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) califica «excelente noticia» la llegada de Indra a As Pontes, donde la tecnológica pondrá en marcha una nueva fábrica de vehículos militares. Un megaproyecto de 18 millones de euros con el pretende crear hasta 120 empleos de alta cualificación, reactivar el empleo local , atraer empresas auxiliares, reforzar el tejido tecnológico y mejorar la competitividad de la comunidad. La patronal aprovecha el anuncio, sin embargo, para reclamar rapidez en la tramitación administrativa, infraestructuras adecuadas y una estrategia continuada de apoyo a la inversión industrial.

Indra ha elegido el polígono de Penapurreira para instalar su nueva fábrica de vehículos militares, uno de los mayores proyectos industriales anunciados en el municipio desde el cierre de la central térmica de Endesa. La compañía ha adquirido más de 50.000 metros cuadrados de terreno, con cerca de 15.000 metros cuadrados construidos. La planta no solo ensamblará y probará artillería sobre dos ruedas y blindados anfibios, sino que actuará como tractor de las pymes auxiliares del metal, la ingeniería y la logística.

Los plazos planteados son especialmente rápidos. En una entrevista a LA OPINIÓN, la previsión trasladada por el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, es que Indra desembarque en las instalaciones durante el mes de septiembre y que la fábrica pueda comenzar a producir antes de que termine este año. La disponibilidad de unas naves industriales ya construidas permitirá iniciar la actividad con mayor rapidez y ampliar posteriormente el complejo en función de la carga de trabajo.

Eje Ferrol-As Pontes-Vigo

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, destaca que la elección de As Pontes permitirá reutilizar suelo e infraestructuras industriales disponibles tras el declive de la actividad térmica y contribuirá a consolidar el eje Ferrol-As Pontes-Vigo como corredor tecnológico y de defensa. La nueva fábrica complementará además otros activos gallegos, como Navantia, Urovesa, los centros de Indra en Vigo y Rozas y las empresas auxiliares vinculadas al metal y a la tecnología.

«La CEG lleva años reclamando proyectos industriales capaces de sustituir la actividad perdida tras el cierre de la central térmica».

«La CEG lleva años reclamando proyectos industriales capaces de sustituir la actividad perdida tras el cierre de la central térmica», señala Vieites, que valora especialmente la creación de puestos estables, la demanda de perfiles tecnológicos y la posibilidad de retener o recuperar talento gallego que actualmente trabaja fuera de la comunidad.

Proveedores y licencias

La patronal también confía en que la fábrica tenga un efecto tractor sobre las pequeñas y medianas empresas. El proyecto puede abrir oportunidades para compañías de calderería y metalurgia, mecanizado, ingeniería, mantenimiento industrial, logística y digitalización, además de favorecer la aparición de una cadena local de proveedores.

Para facilitar tanto la puesta en marcha de esta planta como la captación de nuevas inversiones, la CEG reclama que se agilicen las licencias administrativas, se mejoren las infraestructuras logísticas y energéticas y se adapten los ciclos de formación profesional a los perfiles que demandará la nueva industria. También pide estabilidad regulatoria, aprovechamiento de los fondos europeos y una mayor colaboración público-privada.

La organización empresarial sostiene que el proyecto de Indra reúne los elementos que considera prioritarios para el futuro económico de Galicia: inversión productiva, empleo cualificado, innovación, capacidad exportadora y fortalecimiento del tejido empresarial.

La planta pontesa asumirá la integración, las pruebas, la validación y la puesta en servicio de vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas destinados a las Fuerzas Armadas. Estos encargos están vinculados a tres programas de modernización militar que movilizan conjuntamente unos 3.658 millones de euros, aunque esa cantidad no se invertirá íntegramente en As Pontes ni representa ingresos directos para la fábrica.

La capacidad anunciada de alrededor de 500 vehículos al año corresponde al conjunto del corredor industrial del norte que Indra está desarrollando, en el que se integra también la planta de El Tallerón, en Gijón, y no únicamente a las instalaciones de As Pontes. La compañía aspira a configurar uno de los principales polos europeos de plataformas terrestres para defensa, con procesos apoyados en la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial.