El euríbor cierra en julio en el 2,855%, su nivel más alto en casi dos años y eleva el coste de las hipotecas variables en hasta 1.500 euros anuales

El euríbor a doce meses cerró el mes de julio en el 2,855%, su nivel más elevado desde septiembre de 2024, según ha confirmado este lunes el Banco de España. El principal índice de referencia para las hipotecas variables en España pone así fin a la senda descendente que había mantenido en los últimos meses y registra un incremento de 0,776 puntos respecto a julio del año pasado.

En comparación con junio, cuando se situó en el 2,798%, el indicador avanzó 0,057 puntos y quedó a las puertas de volver a superar la barrera del 3%. Hace un año, el euríbor se encontraba en el 2,079%, por lo que esta subida tendrá un impacto directo en las revisiones anuales de cientos de miles de hipotecas variables, que verán encarecerse sus cuotas.

Según los expertos consultados por EFE, la incertidumbre generada por el recrudecimiento de las «hostilidades» en torno al estrecho de Ormuz a mediados de julio, impulsaron al alza el precio del petróleo, elevaron la inflación y con ellos las expectativas de subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

El gestor de renta variable de Abante, Ignacio Cantos, explica en una entrevista que el mes de julio fue «complicado», porque el mercado ha pasado de descontar una o ninguna subida adicional de tipos por parte del BCE a prever entre dos y tres subidas más hasta final de año.

El pasado 23 de julio, el BCE mantuvo sin cambios los tipos de interés en la zona del euro en el 2,25 %, pero tras la reunión la presidenta del organismo, Christine Lagarde, admitió que algunos miembros del consejo deliberaron sobre la posibilidad de subirlos en septiembre.

Senda alcista

El dato provisional del Euríbor de julio de 2026 no es muy halagüeño. Desde principios de mes, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España ha seguido una senda alcista. Detrás de este nuevo acelerón al alza está la constatación de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya no está generando un impacto meramente temporal sobre los precios, sino que empieza a tener efectos más estructurales", ha explicado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz.

"Tras la relajación del mes de junio, las previsiones se acercan a la cifra del 3%. Es decir, la media en su conjunto transmite estabilidad, pero la evolución diaria refleja una tendencia alcista. El Euríbor comienza a anticipar un otoño en el que el Banco Central Europeo podría endurecer el precio del dinero", ha señalado la portavoz de Iahorro, Laura Martínez.

En este sentido, el experto financiero de Roams, Pablo Vega, ha reivindicado que "aunque el mandato prioritario de la institución sea el control de los precios, someter a los hogares e hipotecados a un ciclo de tipos más duradero y exigente en pleno estancamiento económico es una jugada de altísimo riesgo".

No obstante, la especialista de Iahorro ha asegurado que la subida mensual es "muy moderada" y no altera el escenario de estabilidad en el que está instalado desde hace varias semanas: "Estamos mucho más cerca de un mercado previsible que de los fuertes movimientos que vimos hace dos o tres años".

En está misma línea, el consejero delegado (CEO) y presidente de Rastreator, Víctor López, ha argumentado que el comportamiento del índice refleja que el mercado sigue ajustando sus expectativas sobre la política monetaria del BCE y contempla que los tipos de interés puedan mantenerse en niveles elevados durante más tiempo del que se esperaba hace unos meses.

"Tras mantener los tipos sin cambios en su reunión de julio, el BCE ha reiterado que las próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación y de los datos económicos. Por este motivo, la reunión de septiembre será clave para conocer si la institución mantiene su actual estrategia o considera necesario volver a modificar los tipos de interés", ha detallado López.

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De cara al cierre del presente ejercicio, desde Kelisto calculan que el Euríbor podría terminar 2026 en una horquilla de entre el 2,5% y el 2,7% si se produce una desescalada y los precios energéticos se moderan. Sin embargo, el portavoz de Finanzas Personales del comparador online ha matizado que si la inflación continúa repuntando y el BCE ejecuta nuevas subidas de tipos, no puede descartarse que el indicador cierre el año más cerca del 3%.