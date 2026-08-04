Amancio Ortega sitúa a Pontegadea entre las 10 mayores ‘family offices’ del planeta

Durante décadas, Amancio Ortega fue identificado casi exclusivamente con Zara y la revolución que transformó la industria mundial de la moda. Sin embargo, mientras Inditex seguía creciendo, el empresario fue levantando, lejos de los focos, otro gigante.

No confecciona ropa ni abre tiendas. Compra rascacielos, edificios de oficinas, centros logísticos o complejos residenciales en algunos de los mercados más cotizados del planeta. Ese paciente trabajo de más de dos décadas ha recibido un nuevo reconocimiento: Pontegadea figura entre las diez mayores family offices del mundo.

La clasificación, elaborado por RankiaPro a partir de distintas fuentes especializadas en patrimonio privado, sitúa al vehículo inversor de Ortega en la décima posición mundial, con unos activos estimados de entre 100.000 y 110.000 millones de euros.

La publicación subraya que no existe un registro oficial de este tipo de sociedades y que las cifras son aproximaciones, ya que estas estructuras privadas no están obligadas a revelar el patrimonio que administran. Aun así, Pontegadea aparece de forma recurrente entre las mayores oficinas de gestión patrimonial familiar del planeta.

Dimensión mundial

Más que un puesto en una clasificación, esa décima posición refleja la dimensión alcanzada por una sociedad nacida para administrar el patrimonio del fundador de Inditex. Pontegadea canaliza principalmente los dividendos que Ortega recibe cada año de la multinacional textil y los reinvierte siguiendo una estrategia marcada por la prudencia, la visión a largo plazo y la apuesta por activos de máxima calidad.

El mercado inmobiliario constituye el eje de esa política inversora. En lugar de diversificar en cientos de operaciones, Pontegadea concentra sus compras en edificios emblemáticos situados en las principales ciudades del mundo. Desde Madrid, Londres o París hasta Nueva York, Toronto, Seattle o Sídney, el grupo ha construido una cartera internacional con algunos de los inmuebles más codiciados del mercado.

Solo en los últimos meses ha reforzado esa estrategia con adquisiciones en Australia, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos, con lo que ha consolidado una expansión internacional que ya supera ampliamente el centenar de activos.

Aunque todavía existe una notable distancia respecto a gigantes como Walton Enterprises, el vehículo de la familia propietaria de Walmart, con un patrimonio estimado de entre 193.000 y 240.000 millones de euros, o Groupe Arnault, ligado al imperio del lujo LVMH, con unos 258.000, Pontegadea ya juega en la misma liga que las estructuras patrimoniales de Bill Gates, cuya Cascade Investment administra entre 99.000 y 150.000 millones; Jeff Bezos, con entre 86.000 y 184.000; Serguéi Brin, con 111.000-205.000; la familia Mars, con unos 138.000; la familia Koch, con alrededor de 125.000 o la oficina de la familia Al Maktoum, con unos 129.000 millones.

Grandes patrimonios

La presencia del vehículo de Amancio Ortega en ese grupo ilustra hasta qué punto la fortuna generada por Inditex ha adquirido una dimensión internacional comparable a la de algunos de los mayores patrimonios privados del planeta.

El auge de estas family offices refleja además una transformación en la forma de gestionar las grandes fortunas. Cada vez realizan más adquisiciones directas y compiten en operaciones que antes estaban reservadas a los fondos de inversión más relevantes, fondos soberanos o planes de pensiones.

Esa capacidad les permite negociar de tú a tú algunas de las mayores transacciones privadas del mercado internacional. Como ejemplo, hace dos semanas Amancio Ortega cerró en París la segunda mayor compra de su historia y la adquisición más elevada de un inmueble de oficinas en Europa continental desde 2022. Invirtió más de 800 millones.